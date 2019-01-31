Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 31 января, прошла очередная сессия городского маслихата. Там был заслушан доклад акима города Мурата Мукаева. В своем отчете градоначальник отметил, что в основном выделяемые деньги направляются на социальную сферу города. - В городе активными темпами идет строительство жилья, в этом году в январе был сдан новый 6-этажный дом по ул. Гагарина. Также будет построено 150 жилых домов в новом микрорайоне "Акжайык", будет протянуто 150 километров инженерных сетей. Площадь нового микрорайона составит 750 гектаров, - сообщил аким города. - За 2 года в городе было отремонтировано 120 километров дорог. Также Мурат Мукаев рассказал, что мост в районе Нефтебазы полностью демонтирован. - В феврале начнется бурение под сваи. Движение будет 4-полосным, с каждой стороны будет полутораметровый тротуар. Пропускная способность путепровода составит 50 тысяч автомобилей в сутки. Раньше пропускная способность путепровода была 10-15 тысяч автомобилей в сутки, - объяснил Мурат Мукаев. После отчета к акиму города обратился депутат городского маслихата Валерий Крылов. - Я бы хотел поднять вопрос очистки снега с улиц города. Ко мне как к депутату поступают жалобы. Например, директор школы №26 пожаловалась, что техника, очищая снег, сгребает его на школьную парковку. В городе выпало большое количество снега. Во втором рабочем люди жалуются, что накатаны колеи и машина не может съехать. Есть ряд улиц, которые можно перечислять до бесконечности, на которых, по словам жителей, не чистят снег. На кого работают коммунальные службы? - задал вопрос Валерий Крылов. На это Мурат Мукаев ответил, что, действительно, в этом году выпало много снега и проблемы с уборкой есть. - Ежедневно мы ведем работу. Последний раз в 1987 году зимой выпало 55 см снега, в этом году уже 60 сантиметров и это не конец. Прошла еще только половина зимы, еще все впереди. Погода у нас с Поволжья. Как вы знаете, в Саратове тоже многа снега. У них пробки по 10-бальной шкале составляют 10 баллов. В Ярославле вообще работают танки, военная техника. Мы пока обходимся сами, - заявил аким Уральска. По словам градоначальника, сейчас в городе помогают с очисткой снега военные и учебные заведения. - Я обращаюсь к жителям города, нам надо немного поднапрячься. Снега много. Мы, например, карьер на Асане, куда свозили весь снег, закрыли, так как он полный. Я призываю всех жителей к вывозу и чистке снега. Также я предлагаю депутатам самим выйти на очистку снега. Сергей Евгеньевич (замакима города Сергей Доля - прим. автора), выделите им территорию, - обратился Мурат Мукаев. Нужно отметить, что никто из депутатов не возразил предложению акима городу. К слову, на сегодняшний день из Уральска вывезено 419 тысяч кубометров снега. По словам замдиректора ТОО "Жайык Таза Кала" Куата Ерсаинова, ежедневно в две сменя трудятся 300 рабочих и работает 80 единиц техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.