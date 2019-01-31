Вопрос очистки улиц от снега был поднят депутатом округа №19 Валерием Крыловым на сессии городского маслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 31 января, прошла очередная сессия городского маслихата. Там был заслушан доклад акима города Мурата Мукаева. В своем отчете градоначальник отметил, что в основном выделяемые деньги направляются на социальную сферу города.
- В городе активными темпами идет строительство жилья, в этом году в январе был сдан новый 6-этажный дом по ул. Гагарина. Также будет построено 150 жилых домов в новом микрорайоне "Акжайык", будет протянуто 150 километров инженерных сетей. Площадь нового микрорайона составит 750 гектаров, - сообщил аким города. - За 2 года в городе было отремонтировано 120 километров дорог.
Также Мурат Мукаев рассказал, что мост в районе Нефтебазы полностью демонтирован.
- В феврале начнется бурение под сваи. Движение будет 4-полосным, с каждой стороны будет полутораметровый тротуар. Пропускная способность путепровода составит 50 тысяч автомобилей в сутки. Раньше пропускная способность путепровода была 10-15 тысяч автомобилей в сутки, - объяснил Мурат Мукаев.
После отчета к акиму города обратился депутат городского маслихата Валерий Крылов.
- Я бы хотел поднять вопрос очистки снега с улиц города. Ко мне как к депутату поступают жалобы. Например, директор школы №26 пожаловалась, что техника, очищая снег, сгребает его на школьную парковку. В городе выпало большое количество снега. Во втором рабочем люди жалуются, что накатаны колеи и машина не может съехать. Есть ряд улиц, которые можно перечислять до бесконечности, на которых, по словам жителей, не чистят снег. На кого работают коммунальные службы? - задал вопрос Валерий Крылов.
На это Мурат Мукаев ответил, что, действительно, в этом году выпало много снега и проблемы с уборкой есть.
- Ежедневно мы ведем работу. Последний раз в 1987 году зимой выпало 55 см снега, в этом году уже 60 сантиметров и это не конец. Прошла еще только половина зимы, еще все впереди. Погода у нас с Поволжья. Как вы знаете, в Саратове тоже многа снега. У них пробки по 10-бальной шкале составляют 10 баллов. В Ярославле вообще работают танки, военная техника. Мы пока обходимся сами, - заявил аким Уральска.
По словам градоначальника, сейчас в городе помогают с очисткой снега военные и учебные заведения.
- Я обращаюсь к жителям города, нам надо немного поднапрячься. Снега много. Мы, например, карьер на Асане, куда свозили весь снег, закрыли, так как он полный. Я призываю всех жителей к вывозу и чистке снега. Также я предлагаю депутатам самим выйти на очистку снега. Сергей Евгеньевич (замакима города Сергей Доля - прим. автора), выделите им территорию, - обратился Мурат Мукаев.
Нужно отметить, что никто из депутатов не возразил предложению акима городу.
К слову, на сегодняшний день из Уральска вывезено 419 тысяч кубометров снега. По словам замдиректора ТОО "Жайык Таза Кала" Куата Ерсаинова, ежедневно в две сменя трудятся 300 рабочих и работает 80 единиц техники.
