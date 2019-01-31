Иллюстративное фото из архива "МГ" Было проведено свыше 160 рейдовых мероприятий (44 совместно с природоохранными органами), при этом выявлено 94 факта нарушений природоохранного законодательства. Из общего количества выявленных нарушений, по 87 вынесено постановление о наложении административных штрафов на общую сумму 202 тысячи тенге, из них 15 за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, 47 за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, 15 за нарушение в сфере защиты и охраны растительного мира, 8 за нарушение правил перевозки охотничьего оружия и 9 за другие нарушения природоохранного законодательства. - За указанный период выявлено и возбуждено 2 уголовных дела. Так, сотрудниками Шалкарского РОП совместно инспекторами АРФ РГКП «ПО Охотзоопром» вблизи пос. Бегимбет Шалкарского района, расположенного в 110 км от г.Шалкар, остановлена автомашина «УАЗ» под управлением 38-летнего жителя района, у которого обнаружено и изъято незарегистрированное двуствольное ружье «Белка» 28 калибра и 9 патронов 28 калибра. Возбуждено уголовное дело по статье 287 ч.3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также сотрудниками Алгинского РОП на 71 км автодороги Актобе – Шубаркудук вблизи с. Сарыхобда задержан 48-летний житель Алгинского района, который незаконно срубил 11 деревьев. С места происшествия обнаружены и изъяты топор, ручная пила, стволы деревьев распиленный на 22 фрагмента. Ущерб устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.340 ч.1 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Также, в ходе производства осмотра по выявленным и пресеченным правонарушениям обнаружено и изъято 10 единиц орудий совершения правонарушения (3 единицы незарегистрированного гладкоствольного огнестрельного оружия и 1 единица нарезного огнестрельного оружия), 9 боеприпасов (патронов), 1 транспортное средство, более 2 кубометров незаконно заготовленной древесины, 200 метров запрещенных к использованию рыболовных сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.