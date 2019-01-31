Вниманию вкладчиков АО «Банк Астаны»

В субботу, 26 января, 2019 года АО «Евразийский банк» (банк-агент) начинает прием заявлений вкладчиков АО «Банк Астаны» и выплату возмещения. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев - с 26 января до 26 июля 2019 года. Кто не успеет обратиться до 26 июля 2019 года, смогут подать свое заявление напрямую в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) и получить возмещение. Выплата возмещения вкладчикам ликвидируемого банка всегда производится в тенге. Если вклад был открыт в иностранной валюте, сумма возмещения будет выплачена банком в тенге по рыночному обменному курсу на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка – 9 января 2019 года: USD — 373,66 KZT; EUR — 427,80 KZT; RUB — 5,57 KZT; GBP — 476,90 KZT. Срок для подачи заявлений по спорным вопросам в ликвидационную комиссию – с 18 января 2019 года до 18 марта 2019 года. Для получения возмещения вкладчикам АО «Банк Астаны» необходимо обратиться в любое отделение или филиал банка-агента с документом, удостоверяющим личность. Бланк заявления можно получить в отделении банка-агента или загрузить электронный вариант на интернет-сайте КФГД и заполнить заранее. Идентификация вкладчиков осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН). В случае смены фамилии, имени или отчества, заявитель должен представить в банк-агент свидетельство о заключении брака либо свидетельство о смене фамилии, имени или отчества, выданное органами ЗАГС. Те вкладчики, которые не могут присутствовать в банке-агенте лично, могут поручить третьему лицу подать от своего имени заявление на основании доверенности. В случае обращения депозитора, сменившего или утратившего гражданство Республики Казахстан, требуется паспорт иностранного государства (заграничный паспорт), при необходимости – справка, подтверждающая прекращение гражданства либо удостоверение лица без гражданства, выданные органами внутренних дел Республики Казахстан. При личном обращении вкладчика и при условии предоставления им всех документов и наличии информации о нем в реестре гарантийного возмещения, а также отсутствии спорных моментов, банк-агент выдает наличные деньги в кассе или осуществляет перевод денег на счет вкладчика в день обращения (с учетом проведения всех процедур и проверок). При утверждении прав требований вкладчика, согласно требованиям законодательства, срок выплаты не должен превышать 5 рабочих дней (со дня поступления документов). Вкладчики АО «Банк Астаны», проживающие в Западно-Казахстанской области, могут обратиться за справками в филиал АО «Евразийский банк» и его отделения по следующим адресам: г. Уральск, ул. Курмангазы, д.125, мкр.Северо-Восток 2, д.42, пр-т Достык, д.187, К1, ул.Курмангазы, д.75. Тел.: 8 (7112)51-38-74, 30-07-08, 51-41-72, 93-30-24. г.Аксай, ул. Дружбы народов, д.7В, тел.: 8(7113)33-97-61, 33-97-62. 26 января 2019 все отделения и филиалы работают: с 8-00 ч. до 22-00 ч. 27 января 2019 все отделения и филиалы работают: с 8-00 ч. до 20-00 ч. Все остальные дни отделения и филиалы работают в текущем режиме.