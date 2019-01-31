Красивый и уютный дом расположен в поселке Мичурино Зеленовского района. На первом этаже расположены прихожая, кабинет директора и холл с комнатой отдыха, на втором этаже – спальни для мам. В каждой из них по две-три кровати и столько же детских кроваток. На нулевом этаже оборудована швейная мастерская. - Наши подопечные могут обучиться шить на машинке, вязать. В числе работ местных мастериц – национальные корпе, салфетки, детские национальные костюмы. Также мы учим женщин делать соленья и варенья на зиму, стараемся их устроить на курсы парикмахеров, массажистов. Самое главное помочь человеку снова стать собой и дать передохнуть от жизненных проблем, - отметила координатор Дома мамы Замзагуль Шканова. Истории находящихся здесь женщин во многом схожи. Большинство из них оказалось в трудной жизненной ситуации с ребенком на руках. -У меня дочь, которой исполнилось 1,5 месяца. Отец ее не признал. Папа с мамой испытывают тяжелое материальное положение. Поэтому я нахожусь здесь. Мне советовали сделать аборт или отказаться от ребенка. Но рука не поднялась. Чему я очень рада. Сейчас надеюсь на лучшее. Буду искать работу, - говорит одна из женщин. В Доме мамы женщинам оказывают комплексную поддержку. Помогают оформить документы, оказывают гуманитарную помощь, разрешают конфликтные ситуации с близкими. -За пять лет существования Дома мамы через нас прошло 150 мам с детьми. Со многими из них мы поддерживаем связь. Радуемся их успехам. Бывают случаи, что приходят отцы. Забирают своих детей. Многие переосмысливают жизнь, - говорит Замзагуль Шканова Сеть кризисных центров для мам была создана по инициативе руководителя холдинга "BI-Group" Айдына Рахимбаева и его супруги. В 18 городах Казахстана действуют 24 таких дома, через которые прошли уже более 3,5 тысячи мам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.