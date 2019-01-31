Иллюстративное фото из архива "МГ" Отчет начался с доклада главы города Амангельды Тугузбаева. Он проинформировал, что на 1 января 2019 года в Аксае проживают более 40 тысяч человек. Правда, рождаемость снизилась (если в 2017 году родилось 1042 младенца, то в 2018 году – 957), а смертность возросла. При этом зарегистрировано 9 случаев детской смертности. Далее аким перечислил, сколько в городе дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, сколько работает врачей в ЦРБ. Также градоначальник рассказал о том, что было сделано в прошедшем году в Аксае - отремонтированы улицы, произведена реконструкция сетей тепло- и водоснабжения в 4 и 5 микрорайонах, установлены малые архитектурные формы и так далее. Наравне с положительными моментами Амангельды Тугузбаев отметил и такие факты, как невыполнение обязательств одной из подрядных компаний, отвечающей за содержание и благоустройство дорог (в связи с чем на подрядчика было подано в суд) и недобросовестное отношение другой подрядной организации, взявшейся за благоустройство дорог и тротуаров в 4 и 5 микрорайонах. Не обошел стороной аким города и главную на сегодня аксайскую проблему – вывоз ТБО. У компании «Аксай тазалык KZ», оказывавшей эту услугу, из-за неуплаты горожан накопились миллионные задолженности. А поскольку у предприятия не было своей техники, и оно брало в аренду, соответственно, у «Аксай тазалык KZ» накопились долги. Компания практически оказалась на грани банкротства и перед Новым годом отказалась от предоставления своих услуг населению. По словам Амангельды Тугузбаева, в январе определился новый оператор по вывозу ТБО – уральская компания «БатысЭкоТранс», но проработала она всего два дня и свернула свою деятельность, объяснив, что это невыгодно. - В настоящее время ведутся работы по реабилитации ГКП на ПХВ «Горкомхоз», которое и будет заниматься вывозом ТБО, - сообщил аким города. Затем он проинформировал о том, какие работы будут проводиться в 2018 году в Аксае. Так, намечен средний ремонт дорог 5 микрорайона и устройство скверов рядом со школами №№ 3 и 4, строительство спортивных площадок, ремонт улиц, в том числе и в Кызылтале, благоустройство 1 микрорайона и дворов двухэтажных домов по ул. Советской. После всем желающим была предоставлена возможность высказать мнение или замечание по докладу и, в целом, по работе городского акимата. Первой слово взяла член местного сообщества Клара ЖУМАБАЕВА. Она поинтересовалась у городских властей, знают ли они, что в окрестностях Аксая есть подтапливаемые места. - Сейчас снег вывозят за город в район Аралтала, – сказала Клара Жумабаева. - А ведь это не совсем благополучная территория в весенний период. Как и район Кызылтала. Не мешало бы изучить опасные в плане подтопления места, чтобы быть готовыми на случай паводка. После место за трибуной заняла девушка, представившаяся волонтером Викой Яковлевой. Она подняла тему бродячих собак и высказала мнение о необходимости открытия в городе чего-то вроде питомника или приюта для бездомных животных. - Бродячие собаки представляют опасность и создают угрозу жизни для человека. Среди них распространено бешенство. К тому же, несмотря на отлов собак, они сильно размножаются. Давно пора подойти к этому вопросу серьезно и цивилизованно и не уничтожать собак, а стерилизовать и помещать в питомник. Мы, волонтеры Аксая и сообщество «Just Aksay», обращаемся к городскому акимату – помогите нам! – С таким призывом к руководству города обратилась девушка. - Земельный участок у нас есть, его предоставил предприниматель Тимур Дарханов. Есть у нас ветврач и кинолог. Дело встало за обустройством питомника. Ее поддержал Тимур Дарханов – тот самый предприниматель и по совместительству администратор сообщества « Just Aksay» в "Фейсбуке". По его словам, для обустройства питомника необходима сетка-рабица для ограждения и контейнеры. - Каким образом вы собираетесь стерилизовать собак? Как вы их будете отлавливать? – поинтересовался у Вики Яковлевой и Тимура Дарханова директор районной ветстанции Жанбулат Махмудов. На что они ответили, что планируют работать совместно с ветстанстанцией. Вопрос по поводу капитального ремонта ОШ №4 подняла учитель этой школы Кунымай АБЕКЕНОВА. - Когда-то, наша школа была образцовой в районе. Приезжали иностранные делегации, и их первым делом вели к нам. Конечно, сейчас в городе построены новые, современные школы, гораздо лучше нашей, а вот наша давно уже нуждается в капремонте – протекает кровля, пора менять канализацию. Уже на протяжении нескольких лет ведется разговор о ремонте, но так ничего и не делается, - высказалась педагог. Как ответил руководитель районного отдела образования Орынбасар Тулемисов, ПСД на капитальный ремонт ОШ №4, а это порядка 700 миллионов тенге, давно готова. Но все дело в том, что за пару месяцев летних каникул невозможно произвести полностью такой объем работы. Поэтому капремонт будет проходить поэтапно. - Сейчас мы изыскиваем средства на капитальный ремонт школы. Возможно, средства будут из областного или республиканского бюджета. Как только решится вопрос с финансированием, сразу же начнется ремонт, - разъяснил ситуацию руководитель РОО. Итоги встречи подвел заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов. Он обозначил главные работы намеченные на ближайшее время. Например, строительство плотин в селах Тихоновка и Кирово, ветпунктов в селах Кентубек и Александровка, укрепление берега реки Урал в районе села Жарсуат. Заострил внимание на мобильном приложении «Смарт-Аксай», где зарегистрированные пользователи могут получить всю нужную информацию, отследить очередь на получение земельного участка, записаться на прием к акиму района, в поликлинику, оплатить коммунальные услуги. По словам замакима района, на сегодня мобильным приложением пользуются уже 800 человек. Затронул Алтай Тукжанов и тему пассажироперевозок. - Хорошо известны постоянные нарекания и жалобы по поводу общественного транспорта, - заметил он. - Но это - частный бизнес, и мы не можем оказывать давление на пассажироперевозчика. Впрочем, есть выход из положения – это субсидирование из районного бюджета особо востребованных маршрутов, что позволит нам выдвигать свои требования к пассажироперевозчику. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.