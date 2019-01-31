Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента экологии Ербол Куанов, экологическая обстановка в ЗКО является стабильной. – Количество выбросов в атмосферу составила 63 тысячи тонн. Если сравнивать с соседними областями, то в Атырауской области эта цифра составила 180 тысяч тонн, в Актюбинской области - 185 тысяч тонн. Самый высокий показатель был зафиксирован в Павлодарской области, где количество выбросов в атмосферу составило 716 тысяч тонн. В ЗКО имеется 79 предприятий первой категории, из которых, по 60 предприятиям разрешения оформлены, по 19 предприятиям отсутствуют разрешения на эмиссии в окружающую среду по причинам окончания срока действия разрешения или разработки нормативной документации, - рассказал Ербол Куанов. По словам руководителя департамента, количество сбросов, загрязняющих сточные воды, в 2018 году составило 46,2 тысячи тонн. – Из общего количества сбросов 42 тысячи тонн принадлежат КПО б.в. Далее следует "Батыс су арнасы", "Жайыктеплоэнерго" и "Аксай жылу куат". Это предприятия коммунального сектора. Хочу также отметить, что по области в 2018 году было размещено 138 тысяч тонн отходов производственного потребления, из них 108 тысяч тонн - это твердо-бытовые отходы, а остальные 30 тысяч тонн - производственные отходы. Всего 3,4% этих отходов были переработаны. В 2019 году в Уральске планируется открытие мусоросортирующего предприятия, что позволит переработать ТБО в 2020 году до 8%, в 2025 году - 18%, - отметил Ербол Куанов. Стоит отметить, что в 2018 году было проведено 157 проверок и выявлено 313 нарушений экологического законодательства. – Было наложено 214 административных штрафов на общую сумму 76 млн тенге, добровольно и принудительно взыскано 210 административных штрафов на общую сумму 75 млн тенге. Выдано 84 предписаний с требованиями по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму 87 млн тенге. На сегодняшний день взысканы 78 предписаний на сумму 12 млн тенге. Также взысканы переходящие с прошлого года два предписания на общую сумму 27 млн тенге, - заключил Ербол Куанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.