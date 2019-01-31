С 23 по 29 января в сельских пригородных округах Атырау прошли отчетные встречи акимов с населением. Свои вопросы к местным исполнительным органам смогли задать около сотни сельчан. Всего на отчетных встречах с акимами побывали около пяти тысяч жителей пригородных сел. В числе наиболее задаваемых вопросов - установка уличного освещения и остановок, прокладка тротуаров и новых дорог, строительство школ и детских садов. Сельскую молодежь больше всего интересовали вопросы строительства спортивных залов. В частности, тренер по джиу-джитсу Мейрбек Катанов на отчете акима Дамбинского сельского округа попросил акима города Атырау ускорить процесс строительства спортивного зала для местной молодежи. - В настоящее время нашей молодежи буквально нечем заняться в свободное время. Вот уже четыре года я тренирую молодых ребят, и нам элементарно негде проводить занятия. Я от лица всей дамбинской молодежи хотел попросить вас ускорить процесс строительства нового спортивного зала в нашем округе, - обратился спортсмен к Алимухаммеду Куттумуратулы. Тренер по жекпе жек из Атырауского сельского округа Ануарбек Батаев также попросил акима построить в их сельском округе новый спортивный зал. Так как молодежи приходится заниматься в старом и необорудованном помещении, а спорсмен тренирует порядка 50 ребят, в числе которых есть и чемпионы мира. - В настоящее время ПСД на строительство 6 новых спортзалов уже разработаны. После прохождения госэкспертизы их строительство начнется. Таким образом, по поручению акима Атырауской области мы намерены развивать спорт и в сельских пригородных округах, - заключил Алимухаммед Куттумуратулы. Отметим, что новые кроссфит-залы будут построены в селах Аксай, Дамба, Бирлик, Химпоселок, Таскала. Новый спортивный объект получит и Атырауский сельский округ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.