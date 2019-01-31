По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет переменная облачность, днем -12, ночью -17. В Атырау также переменная облачность. Днем 2 градуса ниже нуля, ночью -9. В Актобе без осадков. 11 градусов ниже нуля днем и 20 градусов мороза ночью. В Актау днем столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.