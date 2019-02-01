Бра – популярный осветительный прибор, которые любим многими поколениями. От чего давно считается классикой. Добрым помощником, для основного источника освещения. Красивый светильник – простой способ разнообразить интерьер.
Бра – прикрепляется к стене, освещая определённый участок комнаты. С ее помощью можно создать романтичный полумрак, почитать, повязать, прекрасный ночник для детской.
Бра и гостиная
Когда одной люстры не хватает - это не только дополнительный источник света, но и красивое дополнение интерьера. Настенные светильники дают месту для чтения и вязания дополнительный, направленный свет. Собравшись вечером в кругу семьи, вы можете посидеть с любимой книжкой в укромном уголке. Очень красиво этот светильник смотрится с глянцевой поверхностью потолка.
Высота крепления бра на стене зависит от ее функционала.
- бра как дополнительный светильник, который будете включать не всегда, тогда располагайте ее на комфортной для вас высоте над диваном или креслом. Обычно это делают на расстояние вытянутой руки, чтобы включать и выключать не вставая.
- бра используется всегда, вместе с основной люстрой, как дополнение - вешайте на уровень два метра от пола. Не мешает ни люстре, ни вам.
- бра для того, чтобы – подсветить зеркало или предмет, то разместите, прям над верхней гранью предмета.
Бра в спальне
Спальня – ваше личное гнездышко. Создание уюта и умиротворения – важно, как негде.
Бра здесь используется в основном – в качестве ночника. Но этот ночник используется чаще основного источника. Классическое расположение - с двух сторон.
Изголовье кровати главное расположение: на тумбочке или на стене. Уровень размещения до 1,3 м. Освещается только ваша часть кровати и не мешает второй половинке. Или создается романтичный полумрак, расслабляющая обстановка.
Бра в ванне
Ванна в классическом стиле, всем наскучили. Поэтому смена обстановки и здесь не помешает. Разделение пространства, дополнительное освещение зеркала, просто для красоты. При креплении, думайте о комфорте, но не забывайте о безопасности.
Бра в коридоре
Часто прихожей не хватает освещения. Интересным вариантом для длинных коридоров является размещение нескольких бра сразу. В этом случае не забывайте о вкусе.
Бра в детской
Не обойтись без бра в детской. Освещение для вас, но совсем не мешает ребенку. Можно оставлять такой свет на всю ночь, чтобы не испугать малыша ночью вспышкой яркого света. Разместить можно рядом с пеленальным столиком или над кроваткой. Когда ребенок подрастет, такой ночник тоже пригодиться – яркий свет погас, значит спать пора. В комнате не совсем темно и засыпается спокойнее, даже если мамы нет рядом.