Бра и гостиная

бра как дополнительный светильник, который будете включать не всегда, тогда располагайте ее на комфортной для вас высоте над диваном или креслом. Обычно это делают на расстояние вытянутой руки, чтобы включать и выключать не вставая.

бра используется всегда, вместе с основной люстрой, как дополнение - вешайте на уровень два метра от пола. Не мешает ни люстре, ни вам.

бра для того, чтобы – подсветить зеркало или предмет, то разместите, прям над верхней гранью предмета.

Бра в спальне

Бра в ванне

Бра в коридоре

Бра в детской

Когда одной люстры не хватает - это не только дополнительный источник света, но и красивое дополнение интерьера. Настенные светильники дают месту для чтения и вязания дополнительный, направленный свет. Собравшись вечером в кругу семьи, вы можете посидеть с любимой книжкой в укромном уголке. Очень красиво этот светильник смотрится с глянцевой поверхностью потолка.Высота крепления бра на стене зависит от ее функционала.Спальня – ваше личное гнездышко. Создание уюта и умиротворения – важно, как негде.Бра здесь используется в основном – в качестве ночника. Но этот ночник используется чаще основного источника. Классическое расположение - с двух сторон.Изголовье кровати главное расположение: на тумбочке или на стене. Уровень размещения до 1,3 м. Освещается только ваша часть кровати и не мешает второй половинке. Или создается романтичный полумрак, расслабляющая обстановка.Ванна в классическом стиле, всем наскучили. Поэтому смена обстановки и здесь не помешает. Разделение пространства, дополнительное освещение зеркала, просто для красоты. При креплении, думайте о комфорте, но не забывайте о безопасности.Часто прихожей не хватает освещения. Интересным вариантом для длинных коридоров является размещение нескольких бра сразу. В этом случае не забывайте о вкусе.Не обойтись без бра в детской. Освещение для вас, но совсем не мешает ребенку. Можно оставлять такой свет на всю ночь, чтобы не испугать малыша ночью вспышкой яркого света. Разместить можно рядом с пеленальным столиком или над кроваткой. Когда ребенок подрастет, такой ночник тоже пригодиться – яркий свет погас, значит спать пора. В комнате не совсем темно и засыпается спокойнее, даже если мамы нет рядом.