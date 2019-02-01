Очистка кишечника

В среднем за годы жизни через кишечник проходит более 100 тонн еды и 40 тысяч литров жидкости. Кишечный тракт отвечает за весь наш организм. Слаженная внутренняя работа напрямую зависит от здорового кишечника. Очень многие заболевания являются следствием забитого кишечника. Нарушения стула, обмена веществ, диабет, аллергия, проблемы с весом и многое другое. Скажите, так у кого этого нет?! В этом и суть – нам всем нужно следить за миром внутри нас. И дело совсем не в том, чтобы поставить клизму и спать спокойно. Клизма очистит малую часть. Нам надо добраться повыше, ближе к центру. Прочищение в медицинском учреждении достаточно дорогая процедура, к тому же от лекарств, которые применяют для этого, страдает внутренняя слизистая. В течение 14 дней съедайте в день по 1-2 десерт. ложки специальной льняной муки – семена льна необходимо измельчить крупным помолом. Использовать свежесмолотую муку. Это очистит весь кишечник. При этом микрофлора не пострадает. Этот способ поможет быстро нормализовать вес и убрать жировые отложения. Полезные компоненты борются с токсическими веществами и вирусами, зашлакованностью, помогают снизить холестерин.Волокна, клетчатка льна обладают повышенной ценностью для организма. Источник жирных кислот Омега, оптимизирует давление, работу сердца и всей пищеварительной системы. Все компоненты очень важны, для нормальной деятельности всего организма. Эффективно для ежедневного применения с профилактической целью.добавляйте в еду из расчета 1ч.л. на порцию.1 десерт.ложка льняной муки со 100 г йогурта или кефираувеличьте до 2 десерт.ложек Этой смесью надо завтракать. При желании замените йогурт или кефир на любой кисломолочный продукт. Пока идет лечение, не забывайте пить больше воды – 2 литра в течение дня. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!