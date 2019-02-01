Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2018 году 170 работников организаций образования привлекли к административной ответственности за укрытие или недонесение в полицию о правонарушениях с участием подростков. Об этом стало известно на внеочередном заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК. Члены комиссии провели внеочередное заседание из-за нескольких жестоких драк школьников, которые произошли в этом году. - В последнее время в некоторых регионах страны участились случаи совершения жестоких групповых драк, избиений и циничных издевательств среди учащихся, как в стенах организаций образования, так и за их пределами. К сожалению, в результате одного из таких случаев погиб ребёнок в Актюбинской области, – сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. Участники совещания отметили, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на местах не занимаются предупреждением конфликтов среди школьников, поэтому для профилактики детской преступности нужно принять более действенные меры. По данным Генеральной прокуратуры РК, уровень преступности среди детей в 2018 году не превысил показателей 2017 года. Но в отдельных регионах и городах количество таких правонарушений возросло: в Атырауской области на 39,6%, в Алматы – на 33,5%, в Кызылординской, Мангистауской областях и Астане – на 18%, в Акмолинской и Актюбинской областях – на 11%, в Туркестанской области – на 7,8%. Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в качестве профилактики преступлений поручил составить перечень предметов, которые нельзя вносить в школу. Он также отметил, что в школах должны постоянно присутствовать инспекторы. Уполномоченная по правам ребёнка в Казахстане депутат Сауле Айтпаева отметила, что между профильными органами, которые должны заниматься профилактикой правонарушений среди подростков, нет должного взаимодействия. "Почему наше общество говорит только о последствиях? Совершенно нет анализа причин правонарушений среди несовершеннолетних. В 2018 году на учёте в органах внутренних дел состояло 5102 ребёнка, а сколько из них сняты с учёта на сегодняшний день? Уверена, что этих детей мы сняли с учёта только по достижению 18 лет. Необходимо, чтобы все регионы предоставляли информацию по каждому ребёнку, который совершил преступление, главное – понять, по какой причине произошёл тот или иной инцидент", – сказала Сауле Айтпаева По итогам совещания члены Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних рекомендовали:- укомплектовать школы и колледжи инспекторами полиции по делам несовершеннолетних; - обеспечить проведение курсов повышения квалификации для инспекторов по профилактике правонарушений с учётом международного опыта; - проанализировать работу инспекторов за 2016-2017 годы и выработать предложения по её улучшению; - выявить детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.- проводить курсы повышения квалификации для педагогов-психологов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с учётом международного опыта; - подготовить видеоролики по формированию законопослушного поведения и повышению уровня правовых знаний школьников.- обеспечить своевременную помощь детям, подвергшимся насилию и жестокому обращению; улучшить работу по оказанию помощи подросткам, имеющим отклонения в развитии, поведении или находящимся в социально опасном положении.- провести обучающие семинары среди журналистов по корректному освещению материалов по вопросам несовершеннолетних; - усилить меры по блокировке страниц в социальных сетях, сайтов, призывающих к насилию, суициду, правонарушениям в отношении детей; - обеспечить трансляции на республиканских и региональных телеканалах видеороликов о повышении ответственности родителей за воспитание детей.- рассмотреть возможность проведения кампании "Учиться в безопасности", инициированной ЮНЕСКО; - выделить по госзаказу средства из местных бюджетов на проекты по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; - вести мониторинг и анализ фактов насилия, суицида и правонарушения среди детей; - заняться социальной адаптацией несовершеннолетних, вернувшихся из организаций образования для детей с девиантным поведением, с особым режимом содержания и воспитательной колонии; - развивать скаутское и волонтерское среди подростков, склонных к правонарушениям и детей из социально-уязвимых семей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.