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Социум

Время работы ресторанов и кафе продлили в Атырауской области

Главный санврач Атырауской области внес изменения в постановление, которое начнет действовать с 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, объектам общественного питания разрешается работать ежедневно с 09.00 до 22.00 (без проведения коллективных мероприятий, до 50% заполняемости, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек) с запретом работы в воскресенье, фудкортам работать только на доставку и выно
Дана Рахметова
Время работы ресторанов и кафе продлили в Атырауской области
Главный санврач Атырауской области внес изменения в постановление, которое начнет действовать с 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Кафе и ресторанам в ЗКО разрешили работать до полуночи
Кафе и ресторанам в ЗКО разрешили работать до полуночи
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, объектам общественного питания разрешается работать ежедневно с 09.00 до 22.00 (без проведения коллективных мероприятий, до 50% заполняемости, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек) с запретом работы в воскресенье, фудкортам работать только на доставку и вынос с 07:00 до 24:00. Торговым домам и ТРЦ (павильоны, бутики) разрешено работать только в будние дни: с 10.00 до 22.00, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них. - В период священного месяца «Рамадан» запретить проведение коллективного мероприятия «Ауызашар», за исключением «Ауызашар» среди членов одной семьи, проживающих совместно, - написано в документе.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Постановление

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