Время работы ресторанов и кафе продлили в Атырауской области

Главный санврач Атырауской области внес изменения в постановление, которое начнет действовать с 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, объектам общественного питания разрешается работать ежедневно с 09.00 до 22.00 (без проведения коллективных мероприятий, до 50% заполняемости, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек) с запретом работы в воскресенье, фудкортам работать только на доставку и выно