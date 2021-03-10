Все готовили по рецепту. В Уральске проходит суд над гражданами Украины, которых судят за изготовление синтетических наркотиков

На создание "бизнеса" у них ушло 36 тысяч долларов. На эти деньги они купили дом в поселке Аксуат Теректинского района, две машины и современное оборудование для изготовления психотропных препаратов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО проходит процесс по делу граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Со