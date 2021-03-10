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Социум

Все готовили по рецепту. В Уральске проходит суд над гражданами Украины, которых судят за изготовление синтетических наркотиков

На создание "бизнеса" у них ушло 36 тысяч долларов. На эти деньги они купили дом в поселке Аксуат Теректинского района, две машины и современное оборудование для изготовления психотропных препаратов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО проходит процесс по делу граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Со
Арайлым Усербаева
Все готовили по рецепту. В Уральске проходит суд над гражданами Украины, которых судят за изготовление синтетических наркотиков
На создание "бизнеса" у них ушло 36 тысяч долларов. На эти деньги они купили дом в поселке Аксуат Теректинского района, две машины и современное оборудование для изготовления психотропных препаратов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Самую крупную партию синтетических наркотиков по Казахстану изъяли в ЗКО (видео)
Самую крупную партию синтетических наркотиков по Казахстану изъяли в ЗКО (видео)
В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО проходит процесс по делу граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ". Дело рассматривает судья Бакыт Ермаханов. Подсудимый Игорь Дунаевский рассказал, что в Уральск приехал ровно год назад, 9 марта 2020 года. Изначально он приехал в Казахстан на заработки. – Последние 10 лет я прожил в различных странах, в основном в европейских. Несколько лет назад я попал в аварию, получил травмы, здоровье ухудшилось и я вынужден был вернуться на Украину. Познакомился с Алексеем, по вине которого я оказался в Казахстане. Сначала все было безобидно, ни о каком криминале не было и речи. У Алексея была логистическая компания, он занимался перевозками, перевозил людей на заработки. Он предложил мне поработать в Казахстане, я согласился, Алексей познакомил меня с Александром, который рассказал, чем я буду заниматься. Сначала прилетел в Нур-Султан, оттуда 9 марта прибыл в Уральск, снял квартиру, купил машину и ждал, пока приедет коллега (Виталий Малюк - прим. автора), его я ранее не знал. В Уральске была подготовлена территория, - рассказал в суде Игорь Дунаевский. В начале апреля подсудимые купили дом в поселке Аксуат Теректинского района (25 км от Уральска - прим.автора) и две машины. Имущество они оформили на ТОО, которое предварительно открыл некий Руслан Джумалиев. Дом они приобрели за 4,5 миллиона тенге. Всего недвижимость, автомобили и необходимое оборудование обошлось им в 36 тысяч долларов. – Дом находился на окраине поселка, мы установили заборы, сделали уборку, обустроили гараж и оборудовали лабораторию. Тогда я не осознавал, чем это может закончиться для меня и то, что я окажусь на скамье подсудимых. Я долгое время жил в странах, где за наркотики грозит не уголовная, а административная ответственность, сам никогда не употреблял наркотики и у меня было безответственное отношение к этому. Поддавшись на уговоры, я согласился. Сначала речь шла о легких наркотиках и курительных смесях. Позже начали приходить оборудование и сырье. Я не имел представления, как должны проходить химические процессы, реакции. Сначала нам пришел рецепт, в каком порядке и в каких объемах нужно добавлять те или иные ингредиенты. Каждый процесс снимали на видео. Ингредиенты привозились из Алматы и России, - продолжил Игорь Дунаевский. Весь процесс изготовления контролировал некий Данила, которому Дунаевский и Малюк отправляли видеоотчеты, однако лично с ним знакомы не были. – У нас не было задачи сбыть вещества. Я не считаю себя участником транснациональной ОПГ, да и сбытчиком себя не считаю. Я ехал в Казахстан с другой задачей, думал, что буду заниматься курительными смесями и солями. Источник финансирования мне неизвестен, деньги поступали из Казахстана и России. Весь процесс контролировал Данила, но когда у нас возникли проблемы с изготовлением и составом, к нам подключили еще одного специалиста по имени Хорке, мы его не видели. Я отмерял ингредиенты по рецепту, Малюк заливал, иногда делали наоборот, рецептура была доступна нам обоим, - заключил Игорь Дунаевский. По словам подсудимых, в подпольной лаборатории они изготавливали психотропное вещество "мет" (метамфетамин - прим. автора).
 Метамфетамин является психостимулятором с высоким потенциалом к формированию зависимости, в связи с чем отнесён к наркотическим веществам. На западе ограниченно применяется в медицине.
На этом заседании был допрошен только один подсудимый. Суд продолжится 16 марта. Напомним, полицейские накрыли подпольную нарколабораторию в июле прошлого года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. В переоборудованном и оснащенном под подпольную лабораторию помещении были обнаружены две конструкции со стеклянными колбами, а также морозильная камера, была установлена искусственная вентиляция. В задней части двора в земле были вкопаны три емкости по 1000 литров каждая. В ходе обыска были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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