Все готовили по рецепту. В Уральске проходит суд над гражданами Украины, которых судят за изготовление синтетических наркотиков

Метамфетамин является психостимулятором с высоким потенциалом к формированию зависимости, в связи с чем отнесён к наркотическим веществам. На западе ограниченно применяется в медицине.На этом заседании был допрошен только один подсудимый. Суд продолжится 16 марта. Напомним, полицейские накрыли подпольную нарколабораторию в июле прошлого года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. В переоборудованном и оснащенном под подпольную лабораторию помещении были обнаружены две конструкции со стеклянными колбами, а также морозильная камера, была установлена искусственная вентиляция. В задней части двора в земле были вкопаны три емкости по 1000 литров каждая. В ходе обыска были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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На создание "бизнеса" у них ушло 36 тысяч долларов. На эти деньги они купили дом в поселке Аксуат Теректинского района, две машины и современное оборудование для изготовления психотропных препаратов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО проходит процесс по делу граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Они подозреваются в совершении преступления по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Со