Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления государственных услуг ДГД по ЗКО Оксана Нигметуллина, с 1 января 2021 года началось всеобщее декларирование активов и обязательств, для определённой категории граждан, в числе которых: -лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; -лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; -лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг». Второй этап начнётся. Декларацию будут обязаны сдавать: - работники государственных учреждений и их супруги; - работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. Ещё через год,, декларацию будут обязаны предоставить: - руководители и учредители юридических компаний и их супруги; - индивидуальные предприниматели и их супруги. Оставшиеся категории граждан начнут приступят к процессу декларации активов и обязательств. Одной из форм сдачи декларации будет анкетирование, состоящее из 12 вопросов. - При этом необходимо принять во внимание, что в декларации об активах и обязательствах физического лица и в декларации по ИПН предусмотрены сведения о наличии недвижимого имущества, ценных бумаг, а также доли участия в уставном капитале юридического лица, находящегося за пределами Республики Казахстан. При наличии таких сведений физическому лицу достаточно представить одну декларацию об активах и обязательствах физического лица. Декларацию можно будет предоставить в электронном виде на сайте электронного правительства, кабинете налогоплательщика и в их мобильных приложениях, - сообщила Оксана Нигметуллина.