Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки, 17 января, в стране было зарегистрировано 1 003 новых случая заболевания COVID-19, из них 47 случаев приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 169 099 случаев, из них 9935 - в ЗКО. - На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 24 875 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 60 пациентов, на аппарате ИВЛ - 40 пациентов, - отметили в МВК РК. Кроме того, на 16 января 2021 года было зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, два случая с летальным исходом. Выздоровели 40 человек. - С 1 августа 2020 года зарегистрировано 46 848 заболевших, 540 случаев с летальным исходом, всего выздоровели – 34 613 человек, - пояснили в МВК РК.