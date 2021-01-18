Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал священник Успенского собора иерей Михаил Соколов, в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. – В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освящённая Крещенская вода - величайшая святыня, - отметил Михаил Соколов. Заместитель начальника Департамента Аскат Ержанов рассказал, что в канун Православного праздника Крещения Господне ежегодный обряд по Атырауской области будет проводится в семи местах: 1) в реке Урал вблизи ресторана «Орал» 2) возле автомобильного моста по ул. Мечникова и ул. Баймуханова 3) в мкр. Жилгородок (пляж «Малибу») 4) Жылыойский район: г.Кульсары, мкр. Береке, р. Камысколь 5) Махамбетский район: пос. Махамбет, возле Старого парка, река Урал. 6) Курмангазинский район: пос. Курмангазы, река Шарон. 7) Индерский район: пос. Индербор, возле бывшей спасательной станции, река Урал. – 19 января в определенных местах массового купания будут специальные проруби, оборудованные ограждениями и лестницами. Спасатели будут проверять дно водоема, осмотрят на соответствие требованиям безопасности. На всех местах массового купания будет организовано дежурство с 23.00 18 января до 23.00 19 января. В целях соблюдения эпидемиологических норм при купании необходимо соблюдать дистанцию, купаться нужно только в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей! Не погружайтесь в прорубь в состоянии алкогольного опьянения и во время простуды, гриппа или при других заболеваниях. Если у вас больное сердце или есть заболевание кровеносной системы, сначала обсудите ваши намерения с врачом. Не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма, - предупредил Аскат Ержанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.