В области определены семь мест, где будут дежурить спасатели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Где жители Атырауской области смогут искупаться на Крещение Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал священник Успенского собора иерей Михаил Соколов, в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. – В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освящённая Крещенская вода - величайшая святыня, - отметил Михаил Соколов. Заместитель начальника Департамента Аскат Ержанов рассказал, что в канун Православного праздника Крещения Господне ежегодный обряд по Атырауской области будет проводится в семи местах: 1) в реке Урал вблизи ресторана «Орал» 2) возле автомобильного моста по ул. Мечникова и ул. Баймуханова 3) в мкр. Жилгородок (пляж «Малибу») 4) Жылыойский район: г.Кульсары, мкр. Береке, р. Камысколь 5) Махамбетский район: пос. Махамбет, возле Старого парка, река Урал. 6) Курмангазинский район: пос. Курмангазы, река Шарон. 7) Индерский район: пос. Индербор, возле бывшей спасательной станции, река Урал. – 19 января в определенных местах массового купания будут специальные проруби, оборудованные ограждениями и лестницами. Спасатели будут проверять дно водоема, осмотрят на соответствие требованиям безопасности. На всех местах массового купания будет организовано дежурство с 23.00 18 января до 23.00 19 января. В целях соблюдения эпидемиологических норм при купании необходимо соблюдать дистанцию, купаться нужно только в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей! Не погружайтесь в прорубь в состоянии алкогольного опьянения и во время простуды, гриппа или при других заболеваниях. Если у вас больное сердце или есть заболевание кровеносной системы, сначала обсудите ваши намерения с врачом. Не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма, - предупредил Аскат Ержанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  