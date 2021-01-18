Стартовал прием заявок для льготного кредитования фермеров на весенне–полевые и уборочные работы
Halyk Bank объявляет о начале приема заявок для льготного кредитования по сниженной ставке субъектов агропромышленного комплекса на весенне–полевые и уборочные работы в рамках программы Аграрной кредитной корпорации (АКК) "Кен Дала". Крупнейший банк страны готов к приему заявок предпринимателей–аграриев со всего Казахстана. На сегодняшний день банком были получены заявки от субъектов агропромышленного комплекса из шести регионов страны на общую сумму более 38 млрд тенге. Ожидается, что в ближайшее время активно подключатся и остальные области.
В этом году сумма льготного кредитования Halyk Bank фермеров на проведение весенних полевых и уборочных работ по программе «Кен Дала» вырастет почти в два раза. Для примера: в прошлом году по данной программе было поддержано 77 предпринимателей на сумму 19,2 млрд тенге.
«Благодаря программе «Кен Дала» отечественные сельхозпроизводители вновь получат возможность оформить кредит на проведение весенних полевых и уборочных работ 2021 года по очень выгодной сниженной ставке. Мы благодарны АКК за принятые предложения от участников рынка и в ближайшем времени ожидаем дополнительных заявок от аграриев. Это отличная возможность для фермеров–предпринимателей запустить «дешевые» деньги на весенне–полевые и уборочные работы. В рамках этой программы отсутствуют жёсткие требования по залоговому обеспечению и фермерам предоставляются более гибкие условия по погашению займов с учетом годовой сезонности. Кроме того, смягчен и подход к структуре залогового обеспечения постоянных, проверенных партнеров банка. Я приглашаю наших предпринимателей уже подать заявку на льготное кредитование по сниженной ставке», – рассказал директор департамента среднего бизнеса Halyk Bank Вадим Каблов (на фото).
Halyk Bank активно сотрудничает с Аграрной кредитной корпорацией с 2018 года и отмечает конструктивную роль АКК, при которой вопросы о финансировании рассматриваются оперативно и эффективно. Это позволяет финансовому институту активно работать в сельскохозяйственной отрасли по целому ряду направлений. Именно аграрная отрасль обеспечивает население страны продуктами питания, и поэтому субъектам агропромышленного комплекса по программе «Кен Дала» предоставляются удешевленные кредиты на проведение весенне–полевых и уборочных работ.
«Понимая особую значимость аграрного сектора для экономики и продовольственной безопасности нашей страны в условиях волатильности мировых рынков, продолжающегося коронакризиса, Halyk Bank в 2021 году продолжит активно кредитовать сельское хозяйство. Ведь именно совместная поддержка государственных органов, компаний финансового сектора и аграриев позволит безболезненно решать вопросы обеспечения рынка отечественными сельхозпродуктами. Со своей стороны Halyk Bank продолжит обеспечение сервисной поддержки своих партнеров, в том числе и предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, используя широкую сеть отделений во всех районных центрах (в некоторых из которых, кстати, Halyk является единственным банком)», – в завершение отметил Вадим Каблов.
Более подробную информацию о льготном кредитовании можно получить на сайте www.halykbank.kz и на официальной странице для бизнеса в социальной сети @halyk_business
Эрик САГИР
Новости Компаний
