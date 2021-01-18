Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили в департаменте полиции Актюбинской области, с начала года в области нарушили правила дорожного движения более четырех тысяч человек. - Было остановлено более 60 нетрезвых водителей, 185 водителей были привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, 1399 нарушили скоростной режим, 12 человек выехали на полосу встречного движения, 145 человек пользовались телефоном за рулем и 399 пешеходов нарушили правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе ведомства. По информации полицейских, за две недели на дорогах области произошло 20 ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 31 получили ранения.