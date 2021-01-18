В акимате Уральска сообщили, что в очереди на жилье составляет 20 687 человек. Это пять категорий нуждающихся. - Очередь среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по городу составляет 1869 человек. По закону 20% из построенного жилья для очередников предоставляется этой категории граждан. В 2020 году бывшим воспитанникам детских домов было выделено 49 квартир. В прежние годы выдавали по 20-25 квартир, - сообщил заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Ерлан Шайхиев. Однако такими темпами ждать скорого снятия этого вопроса с повестки дня не приходится. В Доме юношества «Шанырак» самому взрослому жильцу исполнилось 47 лет. - Я живу здесь с 2017 года. В очереди на жилье стою почти 10 лет. В акимате сказали, что еще лет пять придется ждать собственной квартиры. Хорошо, что у нас проживание бесплатное, - рассказала Менслу Танташева. В доме юношества насчитывается 79 комнат. Большинство из них не имеет туалетов. - На содержание здания из бюджета ежегодно выделяется 18 миллионов тенге. Жильцы не оплачивают коммунальные услуги. В прошлом году у нас побывал аким Уральска Абат Шыныбеков. Он пообещал решить вопрос с капремонтом здания. Сейчас идет процесс разработки проектно-сметной документации, - сообщил директор Дома юношества «Шанырак» Умирбай Калымбетов. Отметим, что для решения этой проблемы Дом юношества открылся и при детской деревне.