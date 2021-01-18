Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудника ДУИС по Атырауской области пытались подкупить куском осетра: мужчину осудили за дачу взятки Житель Атырау в ноябре прошлого гола попытался дать инспектору пробационной службы рыбу осетровой породы в качестве взятки. - Мужчины, осужденного за мошенничество и состоящего на пробационном учете, во время ночной проверки не оказался дома. Чтобы данное правонарушение не зарегистрировали в его личном деле, он предложил инспектору пробации красную рыбу. В свою очередь инспектор сообщил об этом в соответствующие органы, подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье 367 УК РК "Дача взятки". Приговором суда №2 города Атырау подозреваемый будет оставшуюся часть наказания отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности, - сообщили в пресс-службе ДУИС. Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Атырауской области