Иллюстративное фото из архива "МГ" В ночь на 19 января православные люди отмечают праздник Крещение Господне. Десятки людей, всех возрастов и национальностей совершают погружение в освященную воду с верой в её укрепляющее и исцеляющее действие. В Крещенскую ночь на территории Актюбинской области оборудуют 19 мест, где будут установлены купели. - В Актобе на реке Илек это: пляжи «Жага-Жай», «Семейный» и «Болашак» , база отдых GreenLand и Актюбинское водохранилище (в районе 41 разъезда). По две купели оборудованы в Алгинском, Каргалинском, Кобдинском, Мугалжарском, Уилском и Хромтауском районах, - сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области. Также в ДЧС Актюбинской области рассказали, что во всех местах для купания будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. Будут предусмотрены обогревательные пункты. Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей города Актобе и Актюбинской области, планирующим совершить погружение в воду, соблюдать необходимые меры безопасности на воде. - В первую очередь, всем гражданам, имеющим какие-либо заболевания, необходимо получить консультацию у своего лечащего врача. Не рекомендуется и даже противопоказано купание в проруби людям с воспалительными и сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Необходимо иметь с собой большое полотенце, чтобы после купания растереться и избежать переохлаждения. Нужна удобная сухая сменная одежда, которую можно быстро надеть и рекомендуется горячий чай в термосе. Нырять разрешается только в трезвом состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства.