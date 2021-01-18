Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Серика Шапкенова новым министром труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz. Серик Шапкенов назначен новым министром труда Фото из архива "МГ" - Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, - говорится в сообщении. Ранее он занимал пост вице-министра труда и соцзащиты. Касым-Жомарт Токаев назначил членов правительства Казахстана. Президент постановил назначить: Смаилова Алихана Асхановича - первым заместителем премьер-министра; Скляра Романа Васильевича - заместителем премьер-министра; Тугжанова Ералы Лукпановича - заместителем премьер-министра; Тлеуберди Мухтара Бескенулы - заместителем премьер-министра - министром иностранных дел; Койшыбаева Галымжана Тельмановича - руководителем канцелярии премьер-министра; Ермекбаева Нурлана Байузаковича - министром обороны; Тургумбаева Ерлана Заманбековича - министром внутренних дел; Балаеву Аиду Галымовну - министром информации и общественного развития; Омарова Сапархана Кесикбаевича - министром сельского хозяйства; Бекетаева Марата Бакытжановича - министром юстиции; Аймагамбетова Асхата Канатовича - министром образования и науки; Цоя Алексея Владимировича - министром здравоохранения; Шапкенова Серика Жамбуловича - министром труда и социальной защиты населения; Атамкулова Бейбута Бакировича - министром индустрии и инфраструктурного развития; Жамаубаева Ерулана Кенжебековича - министром финансов; Раимкулову Актоты Рахматуллаевну - министром культуры и спорта; Султанова Бахыта Турлыхановича - министром торговли и интеграции; Ильина Юрия Викторовича - министром по чрезвычайным ситуациям; Иргалиева Асета Армановича - министром национальной экономики; Мусина Багдата Батырбековича - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; Мирзагалиева Магзума Маратовича - министром экологии, геологии и природных ресурсов; Ногаева Нурлана Аскаровича - министром энергетики.