15 школ Бурлинского района за счет сэкономленных средств районного бюджета получили новые микроавтобусы Next. Как рассказала руководитель отдела образования Бурлинского района Айымгуль Тржанова, таким образом были заменены изношенные автомашины, приобретенные еще в 2010 году, и на сегодня автопарк районного отдела образования составляет 28 единиц техники. - Такой подарок мы получили к 30-летию Независимости РК, - сказала Айымгуль Тржанова и добавила, что для районного бюджета приобретение автомашин обошлось в сумму более 150 миллионов тенге. По ее словам, микроавтобусы будут использоваться для подвоза учащихся, а также для поездки их на районные Олипиады, спортивные соревнования. Ирина ШУКЛИНА