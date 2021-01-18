Автомобили приобрели за счет сэкономленных средств районного бюджета, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Микроавтобусы на 150 миллионов тенге купили для школ Аксая 15 школ Бурлинского района за счет сэкономленных средств районного бюджета получили новые микроавтобусы Next. Как рассказала руководитель отдела образования Бурлинского района Айымгуль Тржанова, таким образом были заменены изношенные автомашины, приобретенные еще в 2010 году, и на сегодня автопарк районного отдела образования составляет 28 единиц техники. - Такой подарок мы получили к 30-летию Независимости РК, - сказала Айымгуль Тржанова и добавила, что для районного бюджета приобретение автомашин обошлось в сумму более 150 миллионов тенге. По ее словам, микроавтобусы будут использоваться для подвоза учащихся, а также для поездки их на районные Олипиады, спортивные соревнования. Микроавтобусы на 150 миллионов тенге купили для школ Аксая Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Ирина ШУКЛИНА Фото со страницы акимата Бурлинского района в Facebook