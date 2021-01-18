Оглашение приговора состоялось сегодня, 18 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атырауским врачам вынесли приговор за смерть младенца в холодильнике  Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор медикам областного перинатального центра, которых обвиняли в убийстве новорождённого ребёнка. На скамье подсудимых - директор центра Куаныш Нысанбаев, акушер-гинеколог Аскар Каиржан и акушерка Тамила Кульбатирова, которых обвиняли в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору, а также врачи-неонатологи Руслан Нурмаханбетов и Дарига Джумабаева, которым вменяли недонесение о преступлении. Суд приговорил Куаныша Нысанбаева к 18 годам лишения свободы, Аскара Каиржана к 16 годам заключения, к 15 годам лишения свободы приговорена Тамила Кульбатирова. Врачей-неонатологов Руслана Нурмаханбетова и Даригу Джумабаеву суд приговорил к трем с половиной годам ограничения свободы, учитывая то, что они ранее не были судимы. Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге зампредседателя Агентства  по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы. В ходе судебных разбирательств Куаныш Нысанбаев заявил, что жалеет о том, что выбрал профессию врача. А на последнем слове попросил прощения у потерпевших Розы Молдагалиевой и Нуржамал Туримбетовой, после чего заявил, что не убивал младенца. Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сразу же подала в отставку. В феврале 2020 года ее признали виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия" и приговорили к штрафу в 5 млн тенге.