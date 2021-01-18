В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что в результате сильного ветра с порывами до 18-19 метров в секунду произошел частичный срыв кровли домов и зданий, в связи с этим на территории области для организации работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций был создан оперативный штаб департамента. В этот день пропали несколько человек в Кызылкугинском и Жылыойском районах Атырауской области. - 14 января в 18.54 поступило сообщение о том, что два пастуха крестьянского хозяйства Есен-Аман из города Кульсары Жылыойского района вместе с овцами пропали без вести в 15.30. К месту вызова, на автомобиле ТРЭКОЛ выехали четыре сотрудника территориального подразделения ДЧС Атырауской области и один человек из крестьянского хозяйства Есен-Аман. Поисковая группа в 23.35 по трассе Кульсары – Мукур добралась до зимовки скота на участке Шолтакай, относящейся к крестьянскому хозяйству Есен Аман, что в 70 км от города Кульсары, и провели поисковые работы в радиусе 30 километров. В результате поисковых работ в 2.50 в районе 306-й линии электропередачи были найдены два пропавших гражданина и один гражданин Республики Узбекистан, - рассказали в пресс-службе ДЧС. Заблудившиеся говорят, что из-за сильного ветра, они потеряли 950 овец и одну лошадь, сбились с пути и им не удалось добраться до зимовки скота. Их доставили в центральную районную больницу города Кульсары для проверки состояния здоровья. По словам врачей, состояние здоровья стабильное. - В тот же день, 14 января, в 20.20 поступило еще одно сообщение о пропаже человека. 35-летний мужчина выехал на автомашине УАЗ из крестьянского хозяйства Даулет села Аттырган Кызылкогинского района в село Жангельдин и до сих пор не вернулся. В поисковых работах были задействованы 6 человек из числа сотрудников пожарной части №10, местных исполнительных органов и полицейских. В 23.55 в 57 километрах от села Миялы был найден пропавший, у которого, как оказалось, закончился бензин в результате чего он не смог вернуться обратно, - пояснили в пресс-службе ДЧС. Спасатели предоставили мужчине горючее и сопроводили в село. В медицинской помощи он не нуждался.