Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. - Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны, - пояснила Мелита Вуйнович. Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся на этот момент данным, средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина. В 2011-2017 годах Мелита Вуйнович занимала пост главы представительства ВОЗ в Казахстане.