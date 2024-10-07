Минздрав Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке новой опасной инфекции – вируса Марбурга.

Минздрав Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке новой опасной инфекции – вируса Марбург. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова.

Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров, - отметила Бейсенова.

Как отмечается, Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям. Природными очагами являются страны южной, западной и центральной Африки: ЮАР, Габон, Судан, Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве и Кения.

Минздрав Казахстана рекомендует при посещении данных стран, соблюдать следующие профилактические меры:

избегать контактов с инфицированными;

остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;

не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;

не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса.

при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.

По информации источника, вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.

Напомним, в конце сентября министерство здравоохранения Руанды объявило о подтверждении болезни, вызванной вирусом Марбург. Всего было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев, восемь из которых – смертельные. Заболевание начинается внезапно, с высокой температуры, сильной головной боли и сильного недомогания. Тяжелая водянистая диарея, боли в животе и спазмы, тошнота и рвота могут начаться на третий день. Хотя не во всех случаях наблюдаются геморрагические признаки, тяжелые геморрагические проявления могут появиться между пятью и семью днями с момента появления симптомов, а в смертельных случаях обычно наблюдается какая-либо форма кровотечения.