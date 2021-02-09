Школа будет находиться на карантине до завершения инкубационного периода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Школа на 900 мест открылась в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 февраля вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Если ранее при выявлении коронавирусной инфекции у школьника на карантин отправляли один класс, то теперь при регистрации одного случая заболеваемости COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы,  на карантин будет закрываться вся школа. Школьники будут обучаться в дистанционном формате до завершения инкубационного периода. По состоянию на 8 февраля выявлено 374 случаев заражения учащихся и детей дошкольного возраста. Источниками инфекции послужили члены семьи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  