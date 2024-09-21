24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины — началась война. В самой России это называют СВО — специальная военная операция.

21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда сообщалось, что призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. Впрочем, не все поверили президенту и тысячи россиян решили покинуть страну. Немалая часть из них направилась в ЗКО. Уже к вечеру этого дня на казахстанско-российской границе образовались огромные очереди, ведь Уральск расположен от города миллионика Самары в 260 километрах.

Два года назад на пограничном посту «Маштаково» со стороны Самары люди пересекали границу пешком. Рассказывали, что бросали автомобили, лишь бы покинуть Россию быстрее. Некоторым пришлось выстаивать в очереди по пять суток. Люди жгли костры и строили шалаши.

На границе процветал бизнес. С российской стороны продавали втридорога продукты и бензин. Впрочем, казахстанцы также не упустили шанс подзаработать на иностранцах. Так, с погранпоста «Сырым» до Уральска местные таксисты брали по 15 тысяч тенге с человека. Аренда квартир повысилась втрое.

Через несколько дней после объявленной мобилизации, Уральск заполонили россияне. Большое скопление можно было наблюдать в ЦОНах. Местные волонтёры и бизнесмены помогали россиянам с ночлегом и питанием. Людей размещали на ночь кинотеатре, кафе, церкви.

Спустя месяц все поутихло. Как оказалось, бОльшая часть сбежавших от мобилизации россиян проезжали транзитом. Но были те, кто остался в Казахстане. Истории о них можете прочитать на сайте «Мой ГОРОД».

По данным издания The Bell с начала войны из России уехали 650 тысяч человек. Среди стран лидеров по числу переехавших туда россиян The Bell называет: Армения — 110 тысяч человек, Казахстан — 80 тысяч, Израиль — 80 тысяч. Это люди, официально получившие вид на жительство, гражданство, разрешение на работу или другие документы в новой стране.



