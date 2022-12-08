Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Вы ждали? Они вернулись!

Halyk дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи Отличная новость для тех, кто не любит носить с собой ни наличные, ни пластиковые карты. Специально для любителей платить в «один клик» смартфоном, Halyk Bank вводит начисление повышенных бонусов в размере 5% в сети своих партнеров. Теперь при оплате с помощью бесконтактных платежей – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, а также через Halyk QR в POS–терминалах Halyk Bank, можно легко и просто заработать повышенные бонусы. Покупаете продукты в супермаркете? Витамины в аптеке? Подарок родным в ТРЦ? Игрушки детям? Просто р
gorod
Вы ждали? Они вернулись!
Halyk дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи
(без названия)
(без названия)
Отличная новость для тех, кто не любит носить с собой ни наличные, ни пластиковые карты. Специально для любителей платить в «один клик» смартфоном, Halyk Bank вводит начисление повышенных бонусов в размере 5% в сети своих партнеров. Теперь при оплате с помощью бесконтактных платежей – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, а также через Halyk QR в POS–терминалах Halyk Bank, можно легко и просто заработать повышенные бонусы. Покупаете продукты в супермаркете? Витамины в аптеке? Подарок родным в ТРЦ? Игрушки детям? Просто расплачивайтесь смартфоном в терминалах Halyk и получайте гарантированные бонусы в размере 5% с каждой покупки в сети партнеров Halyk Bank. Накопленными бонусами можно оплачивать услуги в приложении Halyk Homebank, к примеру, мобильная связь и коммунальные платежи. Также бонусами можно расплатиться за покупки в POS–терминалах Halyk Bank* при наличии пластиковой карты. Бонусы можно и подарить, переведя их по номеру телефона в приложении Halyk Homebank своим близким, являющимся клиентами Halyk. Если вы еще не привязали карту Halyk в приложении Halyk Homebank к бесконтактным платежам Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay, сделать это очень просто при помощи нескольких простых шагов. Garmin Pay можно установить с помощью соответствующего мобильного приложения в App Store/Play Market. Для оплаты покупок с помощью Halyk QR достаточно просто открыть приложение Halyk Homebank, выбрать «QR», отсканироваать QR–код продавца и подтвердить платеж. С более подробными условиями акции «Повышенные 5% бонусов за бесконтактные платежи Halyk Homebank» можно ознакомиться на сайте банка. Акция продлится до конца текущего года, и на ее период бонусы в размере 1% и 0,25% при оплате картой не начисляются. *кроме POS–терминалов Halyk Bank, где не принимается оплата бонусам. Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article