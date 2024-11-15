Выбор молодёжи – работать в Allur

Как передаёт корреспондент «24KZ», по инициативе компании Allur в регионе готовят специалистов машиностроения по дуальной системе обучения. Таким образом, предприятие получает квалифицированные кадры без отрыва от производства.





С учётом строящихся автозаводов спрос на специалистов в этой отрасли ежегодно растёт. Пройти путь от слесаря до уникального специалиста — такая перспектива есть у каждого. И она вполне реальна для молодых заводчан. В компании Allur кадры на будущее готовят уже сегодня.

Например, Даут Базылжанов год назад пришёл в цех студентом, а теперь занят в новом проекте «ONYX». Даут Базылжанов, специалист цеха мелкоузловой сборки:

– После окончания университета и получения диплома я решил остаться на заводе, так как моя специальность — машиностроение. У нас в Костанай развивается данная отрасль, и я хотел бы внести свою лепту в развитие нашего региона в этом направлении.

Подобное продвижение стало возможным благодаря образовательным проектам Allur. Для будущих машиностроителей действует дуальная система образования. Это когда теорию закрепляют на практике. На базе Костанайского колледжа автомобильного транспорта открыты группы с государственным языком обучения. Учиться автомобильному делу в Костанай теперь едут и из других регионов Казахстана.

Богдан Коваленко, студент Satbayev University:

– Устроился сюда слесарем, потом узнал, что от корпоративного университета открылась вакансия в конструкторско-технологическое управление. Я прошёл собеседование, и теперь мы прорабатываем технический процесс сборки конкретных узлов.

На сегодняшний день спрос на квалифицированных специалистов технических профессий продолжает расти. С учётом строящихся автопредприятий в ближайшее время региону потребуется ещё тысяча профильных специалистов.

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