Кто выдвинул свои кандидатуры:

Касым-Жомарт Токаев выдвинут от Коалиции в поддержку действующего президента (ЦИК признал кандидата соответствующим требованиям);

Нурлан Ауесбаев - от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ЦИК признал кандидата соответствующим требованиям);

Мейрам Кажыкен - от республиканского объединения профсоюзов «Аманат» (ЦИК признал кандидата соответствующим требованиям);

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» (ЦИК признал кандидата соответствующим требованиям);

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» (ЦИК признал кандидата соответствующим требованиям);

Жуматай Алиев - от общественного объединения «Халық демографиясы»;

Талгат Ергалиев - от «Союза строителей Казахстана»;

Нуржан Альтаев - от республиканского общественного объединения «Мұқалмас»;

Салтанат Турсынбекова - от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол»;

Хайрулла Габжалилов - от РОО «Объединение оралманов «Асар»;

Бакыт Жанабаев - от «Казахстанской лиги любителей футбола»;

Фатима Бизакова - от РОО «Практическая Психология».

Что о них известно:

На кресло главы государства выдвинуто 12 человек.

Касым-Жомарт Токаев

Фото: Телерадиокомплекс президента РК Касым-Жомарт Токаев - действующий президент Казахстана и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами с 20 марта 2019 года. С пятого января 2022 года он возглавляет Совет Безопасности. Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию МИД РФ. Является кандидатом исторических наук и доктором политических наук.

Нурлан Ауесбаев

Фото: osdp.kz Нурлан Ауесбаев родился 17 мая 1957 года в Туркестанской области. Он окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова. Долгое время работал на ответственных должностях в местных исполнительных органах. Имеет два высших образования - экономическое и юридическое. Является председателем столичного филиала ОСДП c 2021 года.

Мейрам Кажыкен

Фото: mssi.kz Мейрам Кажыкен родился 5 апреля 1961 года в Павлодарской области. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности инженер-гидротехник, Московский гидромелиоративный институт, Национальную высшую школу государственного управления. Является доктором экономических наук. Он трудится директором Института исследований современного общества.

Жигули Дайрабаев

Фото: atameken.kz Жигули Дайрабаев родился в 1954 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова и Высшую школу агропромышленного комплекса. С 2019 года работал в должности президента Ассоциации РОО «Союз фермеров Казахстана». В 2022 году назначен председателем Комитета агропромышленного комплекса Президиума НПП «Атамекен».

Каракат Абден

Фото abdenkarakat в Instagram Каракат Абден родилась 7 мая 1974 года. Окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности экономист-маркетолог. Она - мать четырёх детей, общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.

Жуматай Алиев

Фото: Хабар-24 Родился в 1952 году в Джамбулской области. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета и Алма-Атинский институт народного хозяйства. С 2001 по 2008 год Алиев занимал различные должности в Ассамблее народа Казахстана. Также он был депутатом мажилиса парламента.

Талгат Ергалиев

Фото: sskaz.kz Родился 15 июля 1966 года в селе Жантеке Целиноградской области. С 2012 по 2016 год был депутатом мажилиса парламента, членом комитета по экономической реформе и региональному развитию. С 2010 года по настоящее время является председателем РОЮЛ «Союз строителей Казахстана».

Нуржан Альтаев

Фото:altaev.nurzhan в Instagram Родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова по специальности юрист, Академический инновационный университет по специальности экономист и Almaty Management University. Был директором ТОО «Центр обслуживания предпринимателей ЮКО», директором Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области, а также заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Также занимал должности вице-министра сельского хозяйства и вице-министра труда и социальной защиты населения.

Салтанат Турсынбекова

Родилась в 1966 году в Жамбылской области. Стаж работы на государственной службе - более 30 лет. Она известный общественный деятель, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. В последние годы курировала проекты, посвященных борьбе с бытовым насилием и его профилактике.

Фото: Facebook

Хайрулла Габжалилов

Фото: abai.kz Историк, общественный деятель. Он вместе с другими художниками принимал участие в разработке первого дизайна национальной валюты.

Бакыт Жанабаев

Фото: КГД Ему 46 лет. По данным открытых источников , он работает в департаменте комитета государственных доходов.

Фатима Бизакова

Фото: facebook

55-летняя Бизакова - председатель республиканской общественной организации «Практическая психология», психолог, коуч, бизнес-тренер.