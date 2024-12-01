Выборы акима Зачаганска: 7,7% составила явка избирателей на 15:00

Сегодня в Зачаганском сельском округе выбирают акима.

1 декабря в Зачаганске проходят выборы акима. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Уральска Мухтара Давлетжанова, явка избирателей на 15:00 составила 7,7%.

Всего в сельском округе работают 23 избирательных участка, один из которых закрытый (в Областной детской многопрофильной больнице).

На пост претендуют трое: 60-летний безработный Алибек Сарсенов - самовыдвиженец, 61-летний Аккали Аубекеров - самовыдвиженец (он действующий аким Зачаганска, но срок его службы подошел к концу) и 57-летняя Татьяна Сумкина - самовыдвиженка, в настоящее время занимает должность заместителя акима Круглоозерного.

Первые прямые выборы акимов сельских округов после поручения президента Токаева и внесения поправок в законодательство прошли в июле 2021 года.