Выборы президента: избирательные участки открылись в Казахстане

Участки будут работать до 20:00. Большинство участков открылись в 7:00 по времени столицы. 86 участков временного пребывания граждан (воинские части, лечебные учреждения) в трёх мегаполисах начали работу на час раньше. Они будут работать до 20:00. Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека. Как сообщили, председатели территориальных избирательных комиссии ЗКО, паспорта избирательных участков имеются. Все избирательные участки включены в карту доступности Министерства труда и со