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Социум

Выборы президента: избирательные участки открылись в Казахстане

Участки будут работать до 20:00. Большинство участков открылись в 7:00 по времени столицы. 86 участков временного пребывания граждан (воинские части, лечебные учреждения) в трёх мегаполисах начали работу на час раньше. Они будут работать до 20:00. Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека. Как сообщили, председатели территориальных избирательных комиссии ЗКО, паспорта избирательных участков имеются. Все избирательные участки включены в карту доступности Министерства труда и со
Дана Рахметова
Выборы президента: избирательные участки открылись в Казахстане
Участки будут работать до 20:00.
«Может жизнь станет лучше»: уральцы голосуют на референдуме
«Может жизнь станет лучше»: уральцы голосуют на референдуме
Большинство участков открылись в 7:00 по времени столицы. 86 участков временного пребывания граждан (воинские части, лечебные учреждения) в трёх мегаполисах начали работу на час раньше. Они будут работать до 20:00.   Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека. Как сообщили, председатели территориальных избирательных комиссии ЗКО, паспорта избирательных участков имеются. Все избирательные участки включены в карту доступности Министерства труда и социальной защиты. Отметим, что теперь в Казахстане президент избирается на один срок с длительностью семь лет. Переизбрание запрещено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан выборы участок

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