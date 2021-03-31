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Происшествия Социум

Выдолбленный для проведения проводки кафель в школе Аксая возмутил родителей учеников

В прошлом году в Аксае начался капитальный ремонт школ №3 и №4. Завершить работы планируется в мае 2021 года. Скриншот с видео На днях в социальных сетях появилось видео, снятое в школе №3, где видно, что на одной из стен сначала был выложен кафель, а после его пробили и проложили электропровод. «Полный беспредел!» - комментирует голос за кадром. Это видео послужило поводом для встречи родительского комитета школы с руководством Бурлинского района, районного отдела образования, депутатами и подрядчиком. Аксайские школы №3 и №4 были построены в конце 80-х - начале 90-х годов вместе с микрорайон
gorod
Выдолбленный для проведения проводки кафель в школе Аксая возмутил родителей учеников
В прошлом году в Аксае начался капитальный ремонт школ №3 и №4. Завершить работы планируется в мае 2021 года.
Выдолбленный для проведения проводки кафель в школе Аксая возмутил родителей учеников
Выдолбленный для проведения проводки кафель в школе Аксая возмутил родителей учеников
Скриншот с видео На днях в социальных сетях появилось видео, снятое в школе №3, где видно, что на одной из стен сначала был выложен кафель, а после его пробили и проложили электропровод. «Полный беспредел!» - комментирует голос за кадром. Это видео послужило поводом для встречи родительского комитета школы с руководством Бурлинского района, районного отдела образования, депутатами и подрядчиком. Аксайские школы №3 и №4 были построены в конце 80-х - начале 90-х годов вместе с микрорайонами города. В них обучаются в общей сложности 3 тысячи учащихся. Школы не знали ремонта (не считая текущего) более 30 лет. Так, в школе №3 протекала крыша, были проблемы с канализацией. И вот в 2020 году по программе «Дорожная карта занятости 2020» начался долгожданный капитальный ремонт двух аксайских школ. Для этих целей из республиканского бюджета было выделено более 1 миллиарда тенге. Ремонтными работами и благоустройством территорий занимается ТОО «Жайық жарығы» из Уральска. Срок строительства – 9 месяцев. В мае 2020 года подрядчик преступил к работе. Нужно сказать, что поначалу работы шли не шатко не валко –не хватало людей, были проблемы с доставкой стройматериалов. Но после того как у подрядчика сменился учредитель, работы пошли побыстрее. И, тем не менее, сдать объекты в срок, то есть в феврале, подрядчик не успел. На встрече с родительским комитетом школы №3 и депутатами районного маслихата заместитель акима Бурлинского района Алпамыс Кушкинбаев сообщил, что с начала года не было средств, в связи с чем работы были приостановлены. - На областной сессии маслихата 19 марта был решен вопрос с финансированием капитального ремонта аксайских школ. С апреля подрядчик приступит к работам и в течение 1,5 месяца он должен их завершить, - отметил замакима района. Он также добавил, что за ходом строительных работ и за их качеством ведут контроль руководство района и депутаты. Технадзор осуществляет ТОО «КИУС» (Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве). На сегодня по школе №3 работы выполнены на 80%. Основное уже сделано –подключено отопление, установлены окна, заменена электропроводка, произведена внутренняя отделка и благоустроен школьный двор. Дело встало за ремонтом школьной столовой, актового зала, спортзала и озеленением (высадкой саженцев). Поскольку члены родительского комитета был возмущены видеороликом с "качеством" строительных работ, для них была произведена экскурсия по школе и даны разъяснения. Так, по словам представителя подрядной компании, начальника участка Амангельды Тебилова, видео выложил один из рабочих после того, как был уволен, и что огрехи по прокладке электропровода с повреждением кафельной плиты были допущены бывшими работниками строительной компании. Он заверил, что все недочеты будут устранены (к слову, поврежденные плиты уже заменены). - Нашу работу будет принимать и технадзор и руководство района. Поэтому работы выполняем согласно требованиям, - сказал подрядчик. Родители учеников также заявили, что м не безразлично состояние их школы. - Видео нам сбросили в чат родительского комитета, а после мы его переслали в Телеграм руководству района. Да, мы лично убедились, как идет ремонт, и что хотя где-то было некачественно, все это исправлено и устранено. В этой школе когда-то училась я, теперь мои дети здесь учатся. Конечно, нам не безразлично, в каком она состоянии. И что делается ремонт – это хорошо. Но хотелось бы, чтобы качество было отличным, и чтобы ремонт не понадобился потом еще лет 30, - сказала представитель родительского комитета школы №3 Наталья Карповец.
Выдолбленный для проведения проводки кафель возмутил родителей школьников в Аксае
Выдолбленный для проведения проводки кафель возмутил родителей школьников в Аксае
Выдолбленный для проведения проводки кафель возмутил родителей школьников в Аксае
Выдолбленный для проведения проводки кафель возмутил родителей школьников в Аксае
Выдолбленный для проведения проводки кафель возмутил родителей школьников в Аксае
Выдолбленный для проведения проводки кафель возмутил родителей школьников в Аксае
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