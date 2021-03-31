Выдолбленный для проведения проводки кафель в школе Аксая возмутил родителей учеников

В прошлом году в Аксае начался капитальный ремонт школ №3 и №4. Завершить работы планируется в мае 2021 года. Скриншот с видео На днях в социальных сетях появилось видео, снятое в школе №3, где видно, что на одной из стен сначала был выложен кафель, а после его пробили и проложили электропровод. «Полный беспредел!» - комментирует голос за кадром. Это видео послужило поводом для встречи родительского комитета школы с руководством Бурлинского района, районного отдела образования, депутатами и подрядчиком. Аксайские школы №3 и №4 были построены в конце 80-х - начале 90-х годов вместе с микрорайон