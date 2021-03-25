Выговором отделался сотрудник сельского акимата ЗКО за выписанную доверенность без доверителей

Главный специалист Аксуатского акимата Кайрат Джангалиев выписал доверенность без участия четырех доверителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились супруги Саидмагомед и Амина Бичуевы, которые оказывают юридические услуги в лице ТОО "Бичуев и Ваше Право". По их словам, в феврале этого года к ним обратились жители села Аксуат Теректинского района Людмила Мясникова, Сергей, Юрий и Артем Бондарь, которые являются братьями и сестрами. – Они рассказали, что сотрудник сельского акимата от их имени выдал доверенность, согласно котор