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Социум

Выговором отделался сотрудник сельского акимата ЗКО за выписанную доверенность без доверителей

Главный специалист Аксуатского акимата Кайрат Джангалиев выписал доверенность без участия четырех доверителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились супруги Саидмагомед и Амина Бичуевы, которые оказывают юридические услуги в лице ТОО "Бичуев и Ваше Право". По их словам, в феврале этого года к ним обратились жители села Аксуат Теректинского района Людмила Мясникова, Сергей, Юрий и Артем Бондарь, которые являются братьями и сестрами. – Они рассказали, что сотрудник сельского акимата от их имени выдал доверенность, согласно котор
Арайлым Усербаева
Выговором отделался сотрудник сельского акимата ЗКО за выписанную доверенность без доверителей
Главный специалист Аксуатского акимата Кайрат Джангалиев выписал доверенность без участия четырех доверителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились супруги Саидмагомед и Амина Бичуевы, которые оказывают юридические услуги в лице ТОО "Бичуев и Ваше Право". По их словам, в феврале этого года к ним обратились жители села Аксуат Теректинского района Людмила Мясникова, Сергей, Юрий и Артем Бондарь, которые являются братьями и сестрами. – Они рассказали, что сотрудник сельского акимата от их имени выдал доверенность, согласно которой супруга их старшего брата Алена Бондарь может представлять их интересы во всех инстанциях, включая суды разных уровней. Они предоставили мне четыре доверенности, у каждой из которых имелся реестровый номер, формат документа соответствует всем требованиям. Главный специалист Аксуатского сельского округа Кайрат Джангалиев выдал доверенность без участия и без присутствия Людмилы Мясниковой, Сергея, Юрия и Артема Бондарь. Чиновник превысил свои должностные полномочия, я подозреваю его в фальсификации документов и в мошенничестве. Он ведь государственный служащий, человек, который представляет государство, и мои доверители требуют наказать его по всей строгости закона, - рассказала Амина Бичуева. Кстати, согласно выданной доверенности, Алена Бондарь имеет право не только представлять интересы своих родственников, но и распоряжаться их имуществом. В данном случае речь идет о частном доме в селе Аксуат Теректинского района, который оставил покойный отец семьи Бондарь. – Около года назад Валерий Бондарь умер, и от него остался частный дом стоимостью порядка 7-8 миллионов тенге. По предположениям моих доверителей, Алена Бондарь должна была оформить себе ипотеку, а в качестве первоначального взноса заплатить деньги от продажи этого дома. Она работает в городской школе и решила продать дом в селе и использовать деньги для первоначального взноса. Дом по праву принадлежит всем братьям и сестрам Бондарь и распоряжаться им единолично никто не имеет право. Мы требуем правосудия и справедливости, считаем, что госслужащий пользуясь своим служебным положением не имеет право заниматься такими делами, - добавила Амина Бичуева. По словам женщины, они обратились в полицию, но их обращение перенаправили в антикоррупционную службу. Редакция "МГ" направили официальный запрос в ведомство, где нам сообщили, что 11 февраля от отдела полиции Теректинсокго района поступило заявление от Людмилы Мясниковой о неправомерных действиях сотрудника сельского акимата. – Согласно УПК РК заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения не подлежат регистрации. Обращение Людмилы Мясниковой было перенаправлено в акимат ЗКО, - ответили в антикоррупционной службе. Сам Кайрат Джангалиев сообщил, что 2 июля 2020 года к нему обратилась пожилая жительница села Валентина Бондарь. Она попросила его выписать доверенность от детей на переоформление дома и получения остатка пенсии погибшего супруга. – У нее на руках были только удостоверения личности детей. К слову, все дети совершеннолетние. Доверенность она хотела оформить на сноху, так как с ней жил один из сыновей с супругой. Сноха должна была оформлять документы, так как сама Валентина Бондарь была уже в возрасте. Я сказал ей, чтобы она привела своих детей в акимат для последующего оформления нотариальных действий. Однако пожилая женщина  сказала, что дети все время на работе и не могут приехать в акимат. Я стал ей говорить, что это не мое требование и таков закон, но она стала плакать и умолять меня. По ее словам, дети были в курсе и никто не против. Я пожалел ее, дал ей на руки доверенность без печати и подписи, попросил ее обойти всех своих детей, чтобы они лично ознакомились и расписались, - сообщил Кайрат Джангалиев. Через четыре дня, по словам чиновника, Валентина Бондарь снова пришла к нему и дала доверенность с подписями четверых своих детей. – Она утверждала, что ее дети сами расписались в документе. Я по-человечески поверил ей, сверил подписи по удостоверениям, зарегистрировал доверенность. Но я позвонил одному из ее сыновей, который в телефонном разговоре подтвердил, что подпись принадлежит ему. Я не совершал служебный подлог и не злоупотреблял своими полномочиями, нотариальные нормы не нарушал, каких-либо преимуществ и материальных благ не получал. Такой цели у меня и в мыслях не было. О том, что подписи на доверенностях за своих детей поставила сама Валентина Бондарь, я не знал, - говорит Кайрат Джангалиев. В аппарате акима Теректинского района признали, что со стороны главного специалиста была допущена грубейшая ошибка. – Наш специалист не должен был регистрировать такую доверенность. Дети женщины должны были прийти и собственноручно расписаться. Это грубейшая ошибка нашего специалиста, ему дали дисциплинарное взыскание в виде выговора. К нам приезжала комиссия из областного акимата, из антикоррупционной службы, коррупционных составляющих обнаружено не было. Теперь мы собираемся через суд отменить доверенность, - сообщили в акимате Теректинского района. Корреспонденты "МГ" связались с Аленой Бондарь, которая сообщила, что никаких корыстных целей у нее не было, она лишь хотела помочь свекрови переоформить дом на ее имя. – Оформлением документов занималась свекровь Валентина Бондарь, доверенность оформили на нее и на меня. То, что я хотела продать дом и использовать деньги в своих целях, является недостоверной информацией. Единственное - мы хотели переоформить дом на имя свекрови, который в данный момент числится за покойным свекром, провести газ. Мне этот дом даром не нужен, - подчеркнула Алена Бондарь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
акимат Доверенность

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