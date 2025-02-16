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Происшествия Социум

Вымогателя задержали с поличным в Уральске

Его поместили в изолятор временного содержания.
Арайлым Усербаева
Вымогателя задержали с поличным в Уральске

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали вымогателя с поличным, сообщает Polisia.kz. Стражи порядка задержали 20-летнего молодого человека, который, угрожая физической расправой, вымогал деньги у 19-летнего жителя Уральска. 

Подозреваемого задержали в момент передачи ему денег. По факту вымогательства начато досудебное расследование. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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