Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности, а в Таможенном Кодексе этому вопросу посвящена отдельная глава, где прописан механизм действий таможенных органов по защите прав интеллектуальной собственности. – Одной из важных функций органов государственных доходов является обеспечение в пределах компетенции защиты прав интеллектуальной собственности и пресечение незаконного перемещения через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности. С начала 2019 года ДГД по Мангистауской области в ходе таможенного контроля были приостановлены выпуски товаров по 14 декларациям на товары общей статистической стоимостью 39,7 тысяч долларов США, включенных в соответствующий реестр объектов интеллектуальной собственности. Основную номенклатуру выявленных контрафактных товаров составили электроды, мониторы и бытовая техника, автомобильные и гидравлические масла, запасные части и строительные инструменты, приборы электрического тока, а также фурнитура для обуви и одежды, маркированные известными товарными знаками и другие, - рассказала ведущий специалист отдела нетарифного регулирования и интеллектуальной собственности ДГД по Мангистауской области Айнур Конусова. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом выросло количество выявленных контрафактных товаров. – Без успешной борьбы с нарушениями этих прав нельзя рассчитывать на динамичное развитие внешней торговли, - добавила Айнура Конусова.