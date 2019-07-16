В Уральске начались ремонтные работы спортивных площадок. На них из бюджета было выделено 20 миллионов тенге. Как рассказал директор спортивного клуба "Орал" Искабыл Жалмурзиев, средства были выделены спортклубу "Орал". Им предстоит отремонтировать 31 площадку. - На сегодняшний день из расчета той суммы, которая выделена, мы планируем поменять ограждения, где они уже нарушены, заменить ворота и баскетбольные щиты. Кроме этого, основная наша работа это замена покрытия. Вследствие длительного использования произошел износ, требуется стопроцентная замена на 10 площадках. Это очень дорогостоящие работы и мы сможем осилить только 7 площадок. На остальных, согласно дефектных актов мы выполним частичный ремонт покрытий и ограждений, - пояснил Искабыл Жалмурзиев. Директор спортклуба отметил, что на площадке, которая расположена в поселке Зачаганск, возле городской поликлинике №6 уже сломаны ограждения. - Этой площадке всего третий год, но в каком она состоянии, вы видите сами. Уже сломаны семь пролетов ограждений, их необходимо полностью заменить. Подрядчик уже приступил, мы совместно составили график выполнения работ. Я думаю, что все работы завершим до 1 сентября, - пояснил директор спортивного клуба "Орал". Стоит отметить, что покрытие для одной площадки стоит от 5 миллионов тенге и выше. - Мы решим эту проблему другим способом, подрядчики предложили готовить резиновое покрытие самим, так выйдет дешевле. Качество будет зависеть от выполняемых работ и от материалов, вообще подрядчик дает нам гарантию. Чтобы эффективно использовать бюджетные средства, решили в этом году закупить материалы отдельно, - заключил Искабыл Жалмурзиев.