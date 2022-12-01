Высокозаразный штамм COVID-19 «Цербер» выявили в Казахстане

Он установлен в 0,5% положительных тестов. На заседании МВК по недопущению распространения COVID-19 стало известно, что в ноябре заболеваемость выросла в 1,6 раз по сравнению с октябрём. Однако оно стало протекать легче. - По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма Omicron BQ.1.1 («Цербер») в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма Omicron, - сообщили в пресс-службе правительства. Акимам областей и мегаполисов поручили держать эпидситуацию под контролем. «Цербер» обнаружили в Европе сентябре. Он считается более заразным. Однако симптомы «цербера» нес