- По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма Omicron BQ.1.1 («Цербер») в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма Omicron, - сообщили в пресс-службе правительства.Акимам областей и мегаполисов поручили держать эпидситуацию под контролем. «Цербер» обнаружили в Европе сентябре. Он считается более заразным. Однако симптомы «цербера» несильно отличаются от предыдущих подвидов Omicron. Может быть повышенная температура, ломота в суставах, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Высокозаразный штамм COVID-19 «Цербер» выявили в Казахстане
Он установлен в 0,5% положительных тестов. На заседании МВК по недопущению распространения COVID-19 стало известно, что в ноябре заболеваемость выросла в 1,6 раз по сравнению с октябрём. Однако оно стало протекать легче. - По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма Omicron BQ.1.1 («Цербер») в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма Omicron, - сообщили в пресс-службе правительства. Акимам областей и мегаполисов поручили держать эпидситуацию под контролем. «Цербер» обнаружили в Европе сентябре. Он считается более заразным. Однако симптомы «цербера» нес