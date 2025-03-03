Вывоз снега на полигон в центре Уральска временно приостановили

2 марта жители садового общества «Волна» собрались у полигона, заявляя, что рядом с их домами незаконно складируют снег. По их словам, полигон в 100 метрах от жилья не имеет разрешения, а снежные кучи выходят за ограждения. Люди опасаются затопления, антисанитарии и разрушения дороги, которую ремонтировали за свой счёт. В ответ власти заявили, что документы ещё готовятся. На место приехал представитель ЖКХ Дархан Еркинулы. Он предложил обсудить проблему 3 марта в акимате. Пока что вывоз снега на этот полигон приостановлен.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что сегодня в акимате прошло собрание с участием заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, представителей прокуратуры, экологических служб, санитарных ведомств и жителей «Волны».

Чиновники объяснили, что вывоз снега приостановили, пока изучают документы по выбору места складирования. Ранее снег свозили на полигон у Телецентра, но в декабре 2024 года его закрыли. Теперь снег временно складируют в районе завода «Омега» — это место не в пойме реки и не является рекреационной зоной.

Оформление документов на эту территорию затянулось из-за сбоя в системе «Геопортал». Однако все необходимые процедуры проведены, а чтобы дачные участки не затопило, уже построен защитный вал. Дороги к садовому обществу обещают привести в порядок после паводка.

Напомним, что на полигон возле жилых домов жители садового общества начали жаловаться еще в декабре 2024 году.