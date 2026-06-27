«Грозит реальная ответственность»: казахстанцев предупредили о поведении в сети

В стране развернули масштабную борьбу с фейками, анонимными комментариями и контентом из нейросетей. Рассказываем, за что теперь можно получить штраф или реальный срок.

Банальный репост непроверенного сообщения или хайп на громкой теме теперь могут обернуться для казахстанцев реальным судебным сроком. Правоохранительные органы начали массово наказывать обычных пользователей соцсетей за распространение ложного контента. Силовики отслеживают цифровой след любой публикации, предупреждает Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте.

За первые пять месяцев 2026 года к административной ответственности за публикацию фейков уже привлекли 59 человек. Кроме того, МВД расследует 20 уголовных дел, часть из которых уже передали в суд. Закон работает одинаково для всех, поэтому полиция накажет автора даже за единичный комментарий, независимо от популярности его аккаунта.

За что наказывают чаще всего

Чаще всего под санкции попадают авторы ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях. Также полиция привлекает к ответственности за публикацию постановочных видеороликов, которые выдают за реальные события ради просмотров, и за ложь о работе госорганов.

Опасные игры с нейросетями

Под особый контроль государства попали технологии искусственного интеллекта. Создание картинок, аудио или дипфейков в нейросетях не освобождает от ответственности. Если ИИ-контент провоцирует панику или вводит людей в заблуждение, автора ждет суд.

Как обезопасить себя

Эксперты призывают критически относиться к любым новостям в мессенджерах и не пересылать сообщения из сомнительных источников. Желание удивить знакомых или привлечь внимание к своему аккаунту не освобождает от обязанности отвечать за достоверность информации.

