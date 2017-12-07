В ведомстве рассказали, почему женщину не привлекут к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель по делам религий ЗКО Саялбек ГИЗЗАТОВ разъяснил ситуацию с вызволенной из Сирии жительницы Уральска. - Она не будет привлекаться к ответственности, поскольку является жертвой обстоятельств. Каким образом? Как мы знаем, она влюбилась в одного парня, познакомившись с ним через интернет. Это было в 2011 году, - рассказал Саялбек ГИЗЗАТОВ. - Из страны она выехала не воевать, а чтобы создать семью. Далее видим, что она скиталась по разным странам. Все это она делала по приказу мужа. Она является верующей, они жили по исламским законам и, согласно шариату, жена должна подчиняться мужу. В данной ситуации она жертва обстоятельств. Кроме того, мы знаем в каких случаях к ответственности привлекаются люди: если доказано, что человек участвовал в боевых операциях. На вопрос: доказано ли, что жительница Уральска не участвовала в боевых действиях, руководитель управления ответил, что их ведомство занимается больше административными делами, и оценку ее действиям дадут специалисты других госорганов. - Эта женщина, попав в беду, старалась выехать на родину. Сейчас ей оказывается теологическая и психологическая помощь. Она и сама ведет разъяснительную работу с молодежью, рассказывая, какие ужасы им пришлось пережить. И это ее желание помочь другим тоже учитывается, - отметил Саялбек ГИЗЗАТОВ. Напомним, 29-летняя жительница Уральска была вызволена из Сирии и перевезена спецрейсом в Грозный и оттуда в Казахстан. За рубежом женщина родила четверых детей, самому младшему из которых всего четыре месяца. Вызволенная из Сирии казахстанка рассказала, как они с семьей попали в ИГИЛ и как ей удалось выехать обратно. Фото Медета МЕДРЕСОВА