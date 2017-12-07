Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя ДГД по ЗКО Жасулана МЕКЕБАЕВА, с начала года службой экономических расследований ДГД по ЗКО пресечена деятельность 33 незаконных игорных заведений. - В общем было зарегистрировано 21 правонарушение, из-них 9 по функционированию игровых автоматов под видом лотерейной деятельности и 12 по фактам организации казино под видом букмекерских контор, - пояснил Жасулан МЕКЕБАЕВ. - Производством окончено 14 правонарушений, из которых 13 направлено в суд и одно прекращено по нереабилитирующим основаниям. Как сообщил Жасулан МЕКЕБАЕВ, в поселке Подстепное Теректинского района мужчина организовал незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, где проводил азартные игры с помощью игровых аппаратов. - 8 сентября Уральским городским судом мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 307 УК РК – «Организация незаконного игорного бизнеса», ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля, с конфискацией имущества, - сообщил заместитель руководителя ДГД ЗКО.