Инцидент произошел 6 декабря в 18.30 в доме в подъезде дома №27 мкр.Привокзальный. Двое неизвестных мужчин напали на гражданина Турции и нанесли ему ножевое ранение в бедро. - Преступление было раскрыто по горячим следам благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде. Видеофиксаторы успели запечатлеть лица подозреваемых. В ходе расследования было установлено, что в деле фигурирует еще девушка. 18-летняя девушка заманила иностранца в подъезд, где их поджидали двое ее подельников, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. Выяснилось, что двое нападавших - молодые люди 23 и 29 лет являются жителями г.Атырау, девушка также проживает в областном центре. Злоумышленница и один из ее напарников были задержаны полицейскими на месте преступления, второго мужчину удалось задержать только на утро. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 192 - "Разбой".