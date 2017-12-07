Как рассказал, в Уральск они приехали, чтобы провести предварительный осмотр пациентов и операции по лечению пролежней. - Чаще всего пролежни встречаются у людей с повреждениями позвоночника и спинного мозга. Это очень тяжелое заболевание, которое лечат не во всех регионах страны. В Костанайской области пролежни мы лечим с 2008 года. За эти годы накопили небольшой опыт, с которым мы и хотим поделиться с коллегами из Уральска, - пояснил Владимир ЧЕРНОВ. Также врач-нейрохирург сообщил, что такое заболевание, как пролежни, лечится двумя методами - хирургическим и консервативным. По статистике хирургии, пролежни бывают всего у 20-25% от всех заболевших. - В Уральске за три дня приема мы планируем осмотреть порядка 30 пациентов. И из общего числа я уже могу сказать, что только пять человек мы будем оперировать. Вообще хирургическим путем лечение проходят только те, кому это точно поможет. Если болезнь прогрессирует давно, то кроме как консервативный метод пациенту уже ничего не поможет, - говорит Владимир ЧЕРНОВ. Перед операцией больному необходимо пройти тщательное обследование и готовиться к хирургическому вмешательству 3-4 месяца. Сейчас мы отбираем тех пациентов, которых можно подготовить к операции всего за месяц, - заявил врач. Врачи из Костанайской больницы принимают пациентов с 4 по 6 декабря на базе городской многопрофильной больницы. Идея о проведении подобного мастер-класса возникла у, которая сама нашла специалистов, а руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ поддержал ее. - Врачи в Костанае очень хорошо помогают людям с ограниченными возможностями в вопросе лечения пролежней. У нас, кто ездит на колясках, широко развита эта проблема, однако не все знают, к кому и куда обращаться с данной проблемой. Благодаря управлению здравоохранения в области появилась возможность приглашать специалистов из других регионов, чтобы перенять опыт местным докторам, - рассказала Гульмира БАТПАКУЛОВА. Стоит отметить, что гости из Костанайской больницы оценили современное оборудование операционной в городской многопрофильной больнице. - Мы были в операционной, где в дальнейшем нам предстоит провести несколько операций и остались под большим впечатлением. Далеко не в каждой больнице есть подобное оборудование. Также надо отметить, что местные хирурги хорошо владеют практикой лечения пролежней, а мы всего лишь дадим им пару советов по тем нюансам, которые мы выявили за последние годы, - заключил врач-нейрохирург Владимир ЧЕРНОВ. Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний.