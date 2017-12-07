Полиция Атырау установила личности 6 несовершеннолетних  участников драки, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД". Сотрудниками УВД г.Атырау установлено, что 6 декабря в 13.25 в мкр.Привокзальный г. Атырау подростки решили выяснить отношения и собрались у стройки. Обычная словесная перепалка переросла в потасовку. В настоящее время личности участников данного инцидента установлены, с родителями подростков проведена разъяснительная беседа. - В отношении родителей шестерых несовершеннолетних участников потасовки составлены административные материалы по ст.435 КоАП "Хулиганство, совершенное несовершеннолетними". В ходе инцидента пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ