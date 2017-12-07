Гостиница «Космос» стоит разобранной много лет и портит вид центрального проспекта. Проект по созданию "Уайт хилл отеля" 3 звезды обещали реализовать еще в 2013 году, но он превратился в долгострой. Теперь здание продают с молотка. Хозяин в бегах, подчиненных осудили за мошенничество. По словам акима Актобе Ильяса ИСПАНОВА, «Космосом» сейчас занимаются судисполнители. Здание выставили на торги, достраивать его будет новый инвестор. - На проект нет госэкспертизы, документации, гостиница арестована «Казахбанком», но здание смогли оценить, будут продавать, - сообщил ИСПАНОВ. «Космос» принадлежит бизнесмену Гегаму АСРЯНУ. Его компания «Окси Билд» строила в Актобе многоэтажные дома. Люди покупали квартиры в рассрочку через созданные Асряном МКО, возглавляли их подчиненные бизнесмена. Перечисленные покупателями в эти МКО деньги похищали и присваивали. Уголовное дело в отношении 4 директоров ТОО и юриста «Оксибилда» рассмотрели в суде вчера, 6 декабря. За мошенничество подсудимые получили сроки от 2,5 до 5 лет лишения свободы.