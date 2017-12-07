Для передачи данных NB-IoT использует сети сотовой связи. За счет новых особенностей этой радиотехнологии достигается низкое энергопотребление конечных устройств (счетчиков, датчиков), которое позволяет продлить срок службы аккумулятора приборов до 10 лет. Технология также поддерживает высокую степень безопасности соединения между устройствами и базовой станцией. Данный стандарт лицензируемый и защищенный в отличие от аналогичных технологий, которые работают в нелицензируемом спектре частот. Система упрощает реализацию таких проектов, как «умный дом», «умный город», «умная промышленность» и прочих прогрессивных направлений. Особенно это востребовано в таких устройствах, как газовые счетчики, счетчики воды и отопления, в персональных трекерах для детей и животных, а также устройствах, которые не могут быть постоянно подключены к сети общего пользования. Комментирует: «Данная технология подходит для всех – как для частных лиц, так и для предприятий, государственных учреждений и промышленных объектов. По сути, NB-IoT это цифровая экосистема. То есть та самая нить, которая свяжет между собой устройства, нуждающиеся в передаче данных. Бесспорна польза для государства. Тестирование сети NB-IoT является еще одним шагом в подготовке и поддержке государственной программы «Цифровой Казахстан». Тестирование NB-IoT проходит совместно с партнерами: казахстанская компания разработчик и производитель KazTechInnovations (nbiot.kz), Goldcard, Схемотехника-Центр и Huawei. Система запущена в тестовом режиме. Ознакомиться с работой может любой желающий в открытом офисе Beeline в Астане, по адресу проспект Кабанбай батыра 10. Компания "Huawei Technologies" оказывает поддержку в настройке сети, а также самой IoT платформы, предназначенной для сбора данных и их направления на сервера устройств. Beeline Business – это мультисервисный провайдер связи и комплексных решений мобильной и фиксированной связи. Клиентам Beeline Business доступны различные технологии передачи данных, защищённые корпоративные сети, фиксированная и мобильная телефония, роуминг более чем в 185 странах, а также многое другое. Для повышения эффективности бизнеса клиентов были реализованы такие современные услуги, как Business Link (FMCN), Beeline Business Box, GPRS Corporate Access, Beeline Навигатор, SMS Клик, Mobile Device Management.