ДТП произошло 6 декабря в 19.20 на трассе Актау-Жетыбай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В результате лобового столкновения автомобиля Renault Duster и Меrcedes-benz Astros произошло возгорание машин. Одного из водителей зажало в автомобиле, выбраться из машины он не успел. Оба автомобиля сгорели. Водитель Renault Duster погиб на месте происшествия - За рулем автомобиля Renault Duster находился 27-летний водитель. Автомобилем Меrcedes-benz Astros управлял 25-летний водитель. По данному факту проводится расследование по статье 345 части 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена судебно-медицинская экспертиза,- сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Видео 18+! Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! Регина ЯСНАЯ Фото и видео предоставлены очевидцами